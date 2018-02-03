

На станции метро "Полянка" погибла молодая девушка Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



"25-летняя москвичка, студентка одного из высших учебных заведений, упала на рельсы на станции "Полянка", - сообщил



По его словам, инцидент произошел в 6:35 утра. В 6:37 было снято напряжение для извлечения тела пассажирки, в 7:15 напряжение подано, движение полностью восстановлено.



Полицейские опросили всех свидетелей и очевидцев происшествия, включая машиниста поезда, которые подтвердили, что девушка упала под поезд самостоятельно. Рано утром 3 февраля на станции "Полянка" Серпуховско-Тимирязевской линии в результате падения на пути погибла молодая девушка."25-летняя москвичка, студентка одного из высших учебных заведений, упала на рельсы на станции "Полянка", - сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.По его словам, инцидент произошел в 6:35 утра. В 6:37 было снято напряжение для извлечения тела пассажирки, в 7:15 напряжение подано, движение полностью восстановлено.Полицейские опросили всех свидетелей и очевидцев происшествия, включая машиниста поезда, которые подтвердили, что девушка упала под поезд самостоятельно.



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