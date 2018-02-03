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На станции метро "Полянка" погибла молодая девушка
3 февраля 2018 г. | Время публикации 10:53 | Последние изменения 12:01
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Рано утром 3 февраля на станции "Полянка" Серпуховско-Тимирязевской линии в результате падения на пути погибла молодая девушка.

"25-летняя москвичка, студентка одного из высших учебных заведений, упала на рельсы на станции "Полянка", - сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, инцидент произошел в 6:35 утра. В 6:37 было снято напряжение для извлечения тела пассажирки, в 7:15 напряжение подано, движение полностью восстановлено.

Полицейские опросили всех свидетелей и очевидцев происшествия, включая машиниста поезда, которые подтвердили, что девушка упала под поезд самостоятельно.
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Суббота, 3 февраля 2018 г. // Последняя новость 15:30
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