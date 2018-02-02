Из-за сильнейшего снегопада в московских аэропортах задерживаются более полусотни рейсов

2 февраля 2018 г. Москву в выходные ожидают сильнейшие с начала века февральские снегопады

Выходные могут стать самыми ненастными за всю зиму. За 3-4 февраля в столице выпадет до половины или чуть больше половины месячной нормы осадков. Ожидается метель с усилением ветра до 12-17 метров в секунду и снежными заносами.