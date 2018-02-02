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Из-за сильнейшего снегопада в московских аэропортах задерживаются более полусотни рейсов
3 февраля 2018 г. | Время публикации 11:55 | Последние изменения 12:04
Рубрики: Погода  
 
Global Look Press
Более 60 рейсов задерживаются в субботу, 3 февраля, в аэропортах Москвы. Причиной стал сильнейший снегопад, о котором синоптики предупреждали накануне. По их словам, снежный циклон, который обрушился на столицу в субботу, станет самым сильными для февраля с начала века.

По состоянию на 10:30 в аэропорту "Шереметьево" задерживаются 28 рейсов. В "Домодедово" задерживаются восемь рейсов, еще 15 отменены. Во "Внуково" задерживаются 11 рейсов, передает "ТАСС" со ссылкой на данные портала "Яндекс.Расписание".

По состоянию на 11:20 в аэропорту "Внуково", в частности, задержаны 11 рейсов. В "Домодедово" отменили 14 рейсов, еще семь вылетят с опозданием. В "Шереметьево" задерживаются 30 рейсов, уточняет "Коммерсант".
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