Субботний снегопад в Москве стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений, и он только начался

Синоптики зафиксировали, что, по данным на 21:00 по Москве, на базовой метеостанции на ВДНХ с утра субботы выпало 14 миллиметров осадков в эквиваленте воды, что стало абсолютным рекордом для 3 февраля, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на метеобюро столицы и области. В результате стихии в городе повалило десятки деревьев, нарушено движение общественного транспорта, задержаны или отменены многочисленные рейсы в аэропортах.
"Нынешний снегопад принес максимальное количество осадков за всю историю метеонаблюдений. Прежний максимум зафиксирован в 1957 году, когда выпало 11,2 миллиметра осадков в эквиваленте воды", - заявили синоптики.
В метеобюро добавили, что снегопад продолжится ночью и днем в воскресенье, а ослабнет лишь к утру понедельника. При этом в ночь на воскресенье ожидается понижение температуры, а также смена ветра южного направления на северное, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду.
Осведомленный источник "Интерфакса" рассказал, что в Москве в связи с сильным снегопадом зафиксировано множество случаев падения деревьев в разных районах города.
По его словам, вечером в субботы инциденты с падением деревьев произошли на улице Декабристов, где были повреждены четыре автомобиля, а также на улицах Маршала Тимошенко, Енисейская, Малая Филёвская, Щукинская и Халтуринская. Собеседник агентства также рассказал, что на пересечении Измайловского шоссе с Главной аллеей, произошло падение дерева на крышу трамвая, из-за чего движение на дороге в обе стороны было остановлено. Эту информацию позднее подтвердили в ГУП "Мосгортранс".
Между тем мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы соблюдать предельную осторожность. "В результате аномальной погоды начинается обледенение деревьев. Необходимо быть осторожнее. Аварийные службы работают в усиленном режиме. Из-за снега и льда уже упали семь деревьев, и, похоже, это только начало", - написал градоначальник на своей странице в Twitter
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