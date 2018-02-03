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Субботний снегопад в Москве стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений, и он только начался
3 февраля 2018 г. | Время публикации 22:54
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Синоптики зафиксировали, что, по данным на 21:00 по Москве, на базовой метеостанции на ВДНХ с утра субботы выпало 14 миллиметров осадков в эквиваленте воды, что стало абсолютным рекордом для 3 февраля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро столицы и области. В результате стихии в городе повалило десятки деревьев, нарушено движение общественного транспорта, задержаны или отменены многочисленные рейсы в аэропортах.

"Нынешний снегопад принес максимальное количество осадков за всю историю метеонаблюдений. Прежний максимум зафиксирован в 1957 году, когда выпало 11,2 миллиметра осадков в эквиваленте воды", - заявили синоптики.

В метеобюро добавили, что снегопад продолжится ночью и днем в воскресенье, а ослабнет лишь к утру понедельника. При этом в ночь на воскресенье ожидается понижение температуры, а также смена ветра южного направления на северное, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду.

Осведомленный источник "Интерфакса" рассказал, что в Москве в связи с сильным снегопадом зафиксировано множество случаев падения деревьев в разных районах города.

По его словам, вечером в субботы инциденты с падением деревьев произошли на улице Декабристов, где были повреждены четыре автомобиля, а также на улицах Маршала Тимошенко, Енисейская, Малая Филёвская, Щукинская и Халтуринская. Собеседник агентства также рассказал, что на пересечении Измайловского шоссе с Главной аллеей, произошло падение дерева на крышу трамвая, из-за чего движение на дороге в обе стороны было остановлено. Эту информацию позднее подтвердили в ГУП "Мосгортранс".

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы соблюдать предельную осторожность. "В результате аномальной погоды начинается обледенение деревьев. Необходимо быть осторожнее. Аварийные службы работают в усиленном режиме. Из-за снега и льда уже упали семь деревьев, и, похоже, это только начало", - написал градоначальник на своей странице в Twitter.





#снегопад #сказочно #повезло

Публикация от Андрей (@andreibokohod180sx)



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