Москвичи пожаловались на недоступность центра столицы в праздники даже для пешеходов Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



"Зона особого режима Москва, -



"Как 2 наивных ребенка мы решили сходить на "каток у ГУМа". Узнав, что центр перекрыт, мы запарковались в Брюсове и пошли пешком. Первый сюрприз, состоял в том, что на Красную Площадь, можно было попасть, только в обход Манежа, со стороны Кутафьей башни", - пишет Орфография сохранена - прим. Msk.NEWSRu.com).



Такая же ситуация наблюдалась на ярмарке возле катка: туда можно было попасть только со стороны Лобного Места. А после прогулки по Никольской выяснилось, что назад к катку по Никольской вернуться нельзя. "Кто-то из оцепления сказал, что можно пройти по Лубянскому проезду, но около МЧС, мы обнаружили, что все перекрыто. Оцепление не знало когда откроют проход. На вопрос "почему", сказали у них приказ", - пишет блогер. Попытки пройти в обход ни к чему не привели.



"Это ужасно! Напоминает похороны Сталина. Все к чему прикасается власть, превращается в *****! Заходить туда страшно. Металлические заборы, грузовики поперек улиц, омон! Работа отелей, парализована, видели, как постояльцы 4сезонс катили чемоданы по улице в сопровождении носильщиков. Магазины, рестораны, кинотеатры - всему бизнесу пи**ец на время каникул! При том, что в обычном режиме, всегда все было отлично. Без омона, загородок, "организации" движения и "народных гуляний", - пишет блогер, призывая москвичей не ездить в центр.



"Поехали на новогодний концерт в Англиканскую церковь святого Андрея, что в Вознесенском переулке, - пишет в



Ранее москвичей попросили пользоваться общественным транспортом из-за большого количества новогодних мероприятий в столице. Об этом сообщает



В центре города наблюдаются затруднения в связи с большим потоком автомобилей и большим количеством праздничных мероприятий. Сложнее всего проехать на Кремлевской набережной, Моховой улице, улице Воздвиженка и Большом Никитском бульваре. Кроме того, перекрыт ряд центральных улиц и введены временные ограничения на парковку. ЦОДД рекомендует пользоваться общественным транспортом для поездок в центр, "чтобы заранее спланировать свой маршрут и избежать опозданий".



Напомним,



Также закрыли Благовещенский переулок (участок от Тверской до дома 3, строение 1), Старопименовский переулок (от Тверской до дома 10), часть Мамоновского переулка от Тверской до дома 7, Дегтярный переулок (от Тверской улицы до дома 6, строение 1), Настасьинский переулок, Малый Палашевский переулок (от Тверской до дома 5), Малую Дмитровку (участки от Большого Путинковского переулка до Садового кольца и от Садового кольца до Старопименовского переулка), Большой Путинковский переулок.



Тверской бульвар перекрыли по направлению к Страстному бульвару и к Никитскому, Сытинский переулок — от Тверского бульвара до Большой Бронной, Большую Бронную улицу — от Тверской до Сытинского переулка, Страстной бульвар — от Тверской до Большой Дмитровки. Закроют для автомобилей и Леонтьевский, Брюсов, Газетный, Никитский, а также Георгиевский переулки.



Перекрытие центра столицы в Новый год обернулось массовым недовольством в соцсетях. По их словам, везде стоят кордоны из ОМОНа и Росгвардии, работа отелей парализована, а организовать нормальные проходы в места гуляний никто не подумал."Зона особого режима Москва, - пишет Александр Горный. - Погулял по вечерней Москве. Самый центр, который я так недавно хвалил напомнил мне зону особого режима с праздничными декорациями, без туалетов и закрывающийся в 22.00. Людей просто выгоняли от Красной площади, ставя барьеры. Но Москва совсем ожирела, организовала центральный загон для людей оградив все спецтехникой и кордонами полиции и силовиков. Неужели все так плохо и опасно? И почему людей выгоняют в 22.00? Что за детский сад? По койкам и спать по графику?""Как 2 наивных ребенка мы решили сходить на "каток у ГУМа". Узнав, что центр перекрыт, мы запарковались в Брюсове и пошли пешком. Первый сюрприз, состоял в том, что на Красную Площадь, можно было попасть, только в обход Манежа, со стороны Кутафьей башни", - пишет в Facebook пользователь Румата Эсторский ().Такая же ситуация наблюдалась на ярмарке возле катка: туда можно было попасть только со стороны Лобного Места. А после прогулки по Никольской выяснилось, что назад к катку по Никольской вернуться нельзя. "Кто-то из оцепления сказал, что можно пройти по Лубянскому проезду, но около МЧС, мы обнаружили, что все перекрыто. Оцепление не знало когда откроют проход. На вопрос "почему", сказали у них приказ", - пишет блогер. Попытки пройти в обход ни к чему не привели."Это ужасно! Напоминает похороны Сталина. Все к чему прикасается власть, превращается в *****! Заходить туда страшно. Металлические заборы, грузовики поперек улиц, омон! Работа отелей, парализована, видели, как постояльцы 4сезонс катили чемоданы по улице в сопровождении носильщиков. Магазины, рестораны, кинотеатры - всему бизнесу пи**ец на время каникул! При том, что в обычном режиме, всегда все было отлично. Без омона, загородок, "организации" движения и "народных гуляний", - пишет блогер, призывая москвичей не ездить в центр."Поехали на новогодний концерт в Англиканскую церковь святого Андрея, что в Вознесенском переулке, - пишет в Facebook жительница Ясенево. - Попасть на Вознесенский можно было только через рамки (хорошо, что вышли пораньше, потому что обходить пришлось долго). Вдоль Горького, других улиц и переулков стояли заборы и гвардияРос с противогазами. Все проезды были перекрыты бирюко-коммунальной техникой. На обратном пути пошли через Манежную, всю забитую военными машинами, пентами и гвардиейРос. И опять через рамки, чтобы попасть в метро. Более позорного зрелища я не видела ни в одной стране мира, куда заносила меня судьба в новогодние праздники".Ранее москвичей попросили пользоваться общественным транспортом из-за большого количества новогодних мероприятий в столице. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Центра организации дорожного движения.В центре города наблюдаются затруднения в связи с большим потоком автомобилей и большим количеством праздничных мероприятий. Сложнее всего проехать на Кремлевской набережной, Моховой улице, улице Воздвиженка и Большом Никитском бульваре. Кроме того, перекрыт ряд центральных улиц и введены временные ограничения на парковку. ЦОДД рекомендует пользоваться общественным транспортом для поездок в центр, "чтобы заранее спланировать свой маршрут и избежать опозданий".Напомним, до 15:00 3 января нельзя проехать по Тверской улице между Манежной и Триумфальной площадями. Для проезда закрыли Моховую улицу, Охотный ряд, Театральный проезд от Большой Дмитровки до Неглинной улицы, Ильинку, Варварку, Москворецкую улицу, Васильевский спуск и Большой Москворецкий мост. Движение перекрыли по Неглинной улице, Крапивенскому переулку и улице Петровка.Также закрыли Благовещенский переулок (участок от Тверской до дома 3, строение 1), Старопименовский переулок (от Тверской до дома 10), часть Мамоновского переулка от Тверской до дома 7, Дегтярный переулок (от Тверской улицы до дома 6, строение 1), Настасьинский переулок, Малый Палашевский переулок (от Тверской до дома 5), Малую Дмитровку (участки от Большого Путинковского переулка до Садового кольца и от Садового кольца до Старопименовского переулка), Большой Путинковский переулок.Тверской бульвар перекрыли по направлению к Страстному бульвару и к Никитскому, Сытинский переулок — от Тверского бульвара до Большой Бронной, Большую Бронную улицу — от Тверской до Сытинского переулка, Страстной бульвар — от Тверской до Большой Дмитровки. Закроют для автомобилей и Леонтьевский, Брюсов, Газетный, Никитский, а также Георгиевский переулки.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 29 декабря 2017 г. Десятки центральных улиц Москвы закроют для автомобилей до 3 января

С 30 декабря до 3 января нельзя будет проехать по Тверской улице между Манежной и Триумфальной площадями. Также закроют Моховую улицу, Охотный ряд, Театральный проезд Ильинку, Варварку и ряд других близлежащих улиц и переулков.

