Эксперт заявил о росте антисобянинских настроений в столице

Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий заявил о росте недовольства работой столичного мэра со стороны рядовых москвичей. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM
, комментируя итоги работы московского мэра за 2017 год.
"Происходит постепенное разрушение инфраструктуры здравоохранения, - напомнил он. - Самое худшее еще впереди. Население уже предпочитает самолечение походу в поликлинику, который оборачивается большими потерями времени — так всё оптимизировали". При этом в Москве продолжает катастрофически падать качество управления, а коррупция стала системообразующим фактором.
"Масштабы благоустройства возрастают невероятно, но при этом, если выйти на улицу, станет понятно, что это благоустройство превращается для населения в постоянное непрекращающееся бедствие
, — пояснил Кагарлицкий. — Лужковская администрация сначала придумывала какой-то проект, а потом думала, что можно украсть при его реализации. Нынешняя администрация сначала думает, где и что можно было бы украсть, а потом на основании этого принимает решение".
Кагарлицкий констатировал, что многие жители столицы очень не любят мэра, выражая свое недовольство в том числе в соцсетях, однако власть на это никак не реагирует, снимая при этом других глав местных органов власти по всей стране. При этом, по его словам, на осенних выборах мэра за столицей будут следить с удвоенным вниманием, в том числе и из-за сильных оппозиционных настроений, а Собянин может и не быть основным кандидатом. По мнению Кагарлицкого, у действующего мэра будет мало шансов победить в первом туре в честной борьбе. Напомним, что Собянин уже объявлял о своём желании снова участвовать в выборах мэра и закончить реформы
, которые уже идут в городе.