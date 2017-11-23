Эксперт заявил о росте антисобянинских настроений в столице

3 января 2018 г. Урбанист как диагноз: самые заметные примеры "уродоустройства" Москвы за минувший год

Столичные власти тратят миллиарды рублей на благоустройство улиц и парков, однако улицы заливает после каждого дождя, работы по укладке плитки проводятся некачественно, а благоустройство парков оборачивается вандализмом.