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Урбанист как диагноз: самые заметные примеры "уродоустройства" Москвы за минувший год
3 января 2018 г. | Время публикации 08:00 | Последние изменения 13:23
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
За годы реализации московской программы "Моя улица" слово "урбанист" приобрело в сознании горожан отрицательный оттенок. Столичные власти тратят миллиарды рублей на благоустройство улиц и парков, однако горожане относятся к результатам их работы со скепсисом: столичные улицы заливает после каждого дождя, работы по укладке плитки по-прежнему проводятся некачественно, а благоустройство парков оборачивается вандализмом. Msk.NEWSru.com вспоминает наиболее яркие примеры псевдоблагоустройства.

Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что 2017-й будет последним годом, когда в центре города проводятся столь масштабные работы по благоустройству. По его словам, после реконструкции центральных улиц благоустройство доберется до небольших улиц, переулков и жилых районов, "в которых протекает повседневная жизнь большинства москвичей".

При этом результаты работы чиновников и в центре, и на окраинах столицы вызывают недоумение: в апреле в Гагаринском районе разгорелся спор по вопросу расходования бюджетных средств в рамках программы благоустройства. Управа планировала соорудить по одному из адресов детскую площадку в виде Кремля за 14 миллионов рублей, а также проложить аллею "Александровский сад" и установить на ней макет Царь-Пушки. В новом варианте проекта эти "излишества" пропали, но список адресов не изменился и сумма затрат осталась прежней - 41,5 миллиона рублей. В то же время действительно проблемные дворы в перечне отсутствовали, несмотря на неоднократные жалобы в управу.

Вызывают немало сомнений и тендеры по благоустройству: в их числе были обнаружены гигантский газон площадью больше 330 тысяч квадратных метров и стоимостью 330 миллионов рублей, 145 кленов по 200 тысяч рублей и 190 скамеек по 45 тысяч рублей за штуку. В конце августа был обнаружен тендер на строительство на пруду парка Горького домика для лебедей: стартовая цена этого лота составила более 4,2 миллиона рублей.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин просил Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить тендер, отметив, что домик для лебедей обходится "по цене московской квартиры". В ответе московской прокуратуры говорится, что парк финансирует постройку из собственных средств, нынешнее убежище для лебедей сильно изношено, а ремонт "экономически нецелесообразен".

Как и в прошлые годы, вопросы возникли к расходованию средств на ливневую канализацию. Во время дождей улицы по-прежнему превращаются в реки. В районе Зюзино лестница возле одного из домов превратилась в настоящий водопад, а на Мясницкой попросту "забыли" сделать половину запроектированных стоков для дождевой воды.

Благоустройство оборачивается и потерями: на главной площади Зеленограда фактически сломали фонтан "Юность" с уникальной мозаикой. В префектуре сказали, что фонтан случайно задела тяжелая техника, но рабочие на площадке утверждали, что действовали по устному указанию заказчика благоустройства. В полиции же, куда пожаловались защитники фонтана, заявили, что выезжают только на преступления.

При благоустройстве Пречистенки была сломана часть ограды гимназии Поливанова, построенной в 1915 году и белокаменный ампирный порог усадебного дома, а новое крыльцо врезали прямо в белокаменный цоколь.

Также горожане продолжают жаловаться на различные недоделки и странные решения: в июне многих насмешил новый гранитный бордюр, уложенный параллельно другому бордюру. Среди других "новшеств" - антипарковочные столбики возле станции метро "Владыкино", формой напоминающие фаллос, и антипарковочные полусферы в Хамовниках, зачем-то покрашенные в персиковый цвет и вызвавшие у некоторых ассоциации с женской грудью.

В октябре в Facebook развернулась дискуссия из-за уродливых скамеек, которые по указу городских властей были установлены на улицах в рамках программы благоустройства. Многие назвали их очень неудобными и странными по дизайну, отметив, что прежние лавочки, к которым подобных претензий не было, исчезли без вести.

В конце октября в Печатниках на месте скандально известного "сухого фонтана" появился новый фонтан, который вскоре после открытия законсервировали на зиму, обложив старыми списанными дверями. Местный активист Рустам Билялов обратился в столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства с жалобой на неприглядный внешний вид образовавшейся конструкции, после чего на месте фонтана соорудили странное нечто, напоминающее уменьшенную копию мавзолея.

Не лучше складывается ситуация и после завершения основных работ на новых обустроенных улицах Садового кольца: блогеры продолжают сетовать на неправильно уложенную плитку, формально обустроенные лотки для дождевой воды и лишенные опоры канализационные люки. Кроме того, в ходе работ "забыли" благоустроить Смоленскую-Сенную площадь, а живописные виды в центре столицы испорчены визуальным мусором - многочисленными дорожными знаками, светофорными столбами и бездумно установленными фонарями. В сентябре сразу на нескольких центральных улицах Москвы, где лишь недавно были проведены работы, вновь начался ремонт. Москвичи отметили, что коммунальщики не успели завершить работу ко Дню города и вынуждены были спешно исправлять недостатки.

Благоустройство уродует столичные парки

Cомнительное благоустройство в минувшем году затронуло множество городских парков. В середине мая стало известно, что вырубке подвергается парк усадьбы Строгановых на Яузе. На Волочаевской улице были вырублены десятки деревьев, включая цветущие яблони и вишни, сняты сотни квадратных метров земляного покрова. Корни столетних деревьев вырывали бульдозерами, а у многих деревьев повредили корни и кору. При этом, по словам активистов, какие-либо документы на ведение работ и информационный щит отсутствовали, а обязательного согласования работ с советом депутатов округа Лефортово не было.

Еще одной горячей точкой стали и прилегающий к ней парк, где летом под видом благоустройства массово вырубались деревья. По словам активистов, благоустройство обернулось экологической катастрофой для деревьев и кустарников, птиц, гнездящихся по берегам Головинских и Михалковских прудов, травянистого и почвенного покрова и всего исторического ландшафта. Тот факт, что у рабочих отсутствовали порубочные билеты, признавали даже в департаменте природопользования Москвы, но к заметным последствиям этот факт не привел. А столичный мэр заявил, что работы там проводились якобы по просьбам самих москвичей.

В начале лета стало известно о порче деревьев в парке "Крылатские холмы" Неизвестные просверлили отверстия в деревьях на отдельных участках парка и закачали туда яд-гербицид. В результате погибло более сотни деревьев, а по факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы оценил ущерб в 83 миллиона рублей.

Многих возмутили и работы по благоустройству Сиреневого бульвара: рабочие заменили естественные тропинки на покрытые плиткой чрезмерно большие пешеходные зоны, а многие кусты и деревья подверглись безжалостной вырубке. В Новогиреево был фактически уничтожен сквер, известный как Афганский. Рабочие бульдозерами сдирали плодородный слой почвы с травой, чтобы засеять новый газон, а техника срывала кору с деревьев.

Еще одним насильно благоустроенным парком стал Терлецкий лесопарк на востоке столицы. По данным общественников, публичные слушания и государственная экологическая экспертиза проводились по одному пакету документов, а контракт с подрядчиком мэрия заключила по другому. Утвержденный чиновниками план благоустройства включает в себя строительство многофункциональных культурно-досуговых комплексов.

Глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин и депутат района Проспект Вернадского Елена Филина обратили внимание на вандальное благоустройство парка 50-летия Октября. По словам Митрохина, работы ведутся с грубейшим нарушением законодательства: отсутствует государственная экологическая экспертиза и согласование департамента природопользования Москвы.

В поле зрения Митрохина также попало продолжающееся благоустройство парка "Кузьминки", против которого не первый год выступают жители юго-востока Москвы. Работы не только наносят ущерб уникальной биосистеме парка, но и содержат признаки нецелевого расходования более 100 миллионов рублей из бюджета.

Защитники парка "Москворецкий" выступают против снятия природного дерна и замены его искусственным в Кировской пойме, а жители домов близ парка Покровское-Стрешнево требуют остановить прокладку коллектора по территории парка, пустив его по другому маршруту.

Жители Обручевского района на юго-западе Москвы начали сбор подписей против комплексного благоустройства Воронцовского парка. В техническом задании говорится, что он требует реставрации "в связи с изношенностью", а также не приспособлен к современным условиям и не справляется с возрастающим потоком посетителей. Москвичи опасаются, что небольшой уютный парк превратится в "филиал парка Горького", и требуют ограничиться точечной реконструкцией и ремонтом, включить всю территорию в перечень особо охраняемых природных территорий, придать усадьбе "Воронцово" статус музея и выселить оттуда сторонних арендаторов.
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