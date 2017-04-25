Урбанист как диагноз: самые заметные примеры "уродоустройства" Москвы за минувший год

11 октября 2017 г. Собянин похвалился итогами скандального благоустройства парка в Михалково

Градозащитники называли благоустройство Михалково вандализмом. Рабочие вырубили там множество деревьев, погубили всю рыбу в местных прудах, а также понастроили велодорожек, которые изменили облик исторического парка.