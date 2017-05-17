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"Архнадзор": дом Римского-Корсакова на Остоженке вопреки обещаниям могут снести и заменить новоделом
3 января 2018 г. | Время публикации 13:10 | Последние изменения 13:51
Рубрики: Архитектура  
 
NVO / Wikimedia Commons
Перед новогодними праздниками стало известно, что застройщик Остоженки Владимир Семенихин согласовывает в московском правительстве разборку дома Римского-Корсакова. Об этом сообщается в блоге движения "Архнадзор".

Весной 2017 года глава компании "Стройтэкс" Владимир Семенихин заверил москвичей, что не планирует сносить усадебный дом Римского-Корсакова на Остоженке, 4 "в силу утвержденных городом режимов и регламентов". По его словам, застройка, которой занимается его компания, "планируется без изменения исторически сложившегося композиционно-пространственного типа застройки, с сохранением исторически ценных градоформирующих объектов".

Однако на днях в Москомархитектуру и Мосгорнаследие поступил проект многофункционального комплекса на Остоженке, 4-6. Согласно проекту, усадебный дом на Остоженке, 4 подлежит разборке с воссозданием, а под всем участком, соседствующим с Красными палатами, возникнет многоуровневое подземное пространство. Разборке с "воссозданием и докомпоновкой фасада" подлежит и соседний дом Сурикова. Градозащитники опасаются, что речь идет о строительстве муляжа исторического здания.

"Скоро мы узнаем, что разборка - это не снос, а воссоздание - это и есть сохранение. И разобрав здание, он никак не нарушит утвержденный регламент и сохранит дом, построенный, согласно той же пояснительной записке к проекту, "не позднее 40-х годов XVIII века". Выражаем надежду, что департаменты московского правительства, ответственные за согласование проекта, не поддержат подобные словесные игры", - заявляют градозащитники.

16 мая экскаваторы компании "Стройтэкс" сломали двухэтажный дом Зиминой по адресу: Пожарский переулок, 3 и начали демонтаж доходного дома 1903 года постройки под номером 5/12, строение 1, чтобы построить шестиэтажное офисно-жилое здание с подземной парковкой площадью 5 тысяч квадратных метров. В апреле департамент культурного наследия Москвы в ответ на обращение градозащитников заявил, что здания не имеют ценности и подлежат сносу, а представитель компании-застройщика уверяла, что речь идет о реставрации.

В "Архнадзоре" сообщили, что, по некоторым сведениям, в 2010 году оба здания находились в перечне объектов, заявленных на государственную охрану, однако их отказались вносить в реестр. Главный архитектор компании-застройщика Татьяна Аверина уверяла журналистов, что новодела в Пожарском переулке не будет: "Это не новодел. Стена остается, выполняем реставрацию кирпичной кладки, реставрацию штукатурных деталей". В Мосгорнаследии сносы на Остоженке не прокомментировали.
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