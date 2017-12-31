В столичном метро назвали самую популярную станцию в новогоднюю ночь

Более 100 тысяч пассажиров воспользовались станцией столичного метро "Охотный Ряд" в новогоднюю ночь – она стала самой популярной среди москвичей и гостей столицы, также у пассажиров были востребованы станции "Площадь Революции" и "Пушкинская". Об этом говорится в сообщении на сайте
московской подземки.
Станцией метро "Охотный Ряд", расположенной рядом с Красной площадью, воспользовались 102,6 тысячи пассажиров. Еще 62,4 тысячи пассажиров добрались до мест массовых гуляний от станции "Площадь Революции". Тройку лидеров по пассажиропотоку в новогоднюю ночь замкнула станция "Пушкинская", которой воспользовались более 50 тысяч человек. В ночь с 31 декабря на 1 января пассажиры активно пользовались и новой станцией "Ховрино"
, открывшейся в канун Нового года.
Между тем блогеры массово жалуются на перекрытия в центре столицы
: по их словам, с 31 декабря в центре стоят кордоны из ОМОНа и Росгвардии, работа отелей парализована, а организовать нормальные проходы в места гуляний никто не подумал. Так, на Красную Площадь можно попасть только в обход Манежа со стороны Кутафьей башни, а другие улицы перекрыты в неожиданных местах, так что везде приходится идти в обход.