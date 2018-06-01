Названы округа и районы Подмосковья, где к выборам мэра создадут больше всего избирательных участков для дачников

21 июня 2018 г. В Мосгоризбиркоме просят помочь "вычислить" москвичей, живущих на дачах в соседних регионах

Как сообщила руководитель МФЦ Москвы Елена Громова, сотрудники МФЦ не могут получить точную информацию о том, где проживают москвичи и где можно организовать избирательные участки. Кроме того, заполнено только 20% дач.