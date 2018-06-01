Названы округа и районы Подмосковья, где к выборам мэра создадут больше всего избирательных участков для дачников

Рабочая группа Мосгоризбиркома сформировала предварительный перечень из 172 "дачных" избирательных участков для голосования на выборах мэра Москвы 9 сентября. Об этом сообщили "Интерфаксу"
в комиссии.
"В основу списка легли предложения москвичей, полученные через портал mos.ru, горячую линию Мосгоризбиркома и центры госуслуг "Мои документы". Учитывались также количество домовладений, пешеходная и транспортная доступность, а также наличие необходимой инфраструктуры, включая возможность организации видеонаблюдения", - сказал собеседник агентства. Окончательный список участков будет утвержден Мосгоризбиркомом в ближайшие несколько дней и размещен в открытом доступе.
Предполагается, что наибольшее число мест для голосования разместят в Наро-Фоминском (19 участков) и Солнечногорском (13 участков) городских округах. В Истре и Талдоме, как ожидается, разместят по девять избирательных участков, в Богородском и Раменском районах - по восемь, в Домодедовском и Чеховском - по семь.
Напомним, московские власти также рассматривают возможность открыть избирательные участки к выборам мэра на территории пяти-шести прилегающих к столице регионов
: районы Подмосковья, где расположены около 11 тысяч садовых товариществ, уже обследованы.
Отмечается, что в соседних с Подмосковьем регионах отдыхают сотни тысяч московских дачников, в особенности пенсионеров, готовых голосовать за нынешнюю власть, однако какие именно дачники в соседних регионах являются москвичами
и будут ли они голосовать за пределами региона, пока неизвестно.
Между тем несколько оппозиционных советов депутатов Москвы заявили о намерении внести в Мосгордуму законопроекты об отмене
права создавать участки в других субъектах РФ на выборах мэра Москвы. По их словам, проект был принят в течение трех дней без обсуждения с экспертным сообществом, политическими партиями, органами местного самоуправления, что недопустимо в реформировании законодательства.
Кроме того, голосование за пределами Москвы может повлечь бюджетные расходы на оплату работы членов новых комиссий, усложнит общественный контроль и работу наблюдателей. Также неизбежны задержки, связанные с транспортировкой документов и бюллетеней между территориальными и участковыми избирательными комиссиями.