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Названы округа и районы Подмосковья, где к выборам мэра создадут больше всего избирательных участков для дачников
3 июля 2018 г. | Время публикации 14:20 | Последние изменения 16:15
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Рабочая группа Мосгоризбиркома сформировала предварительный перечень из 172 "дачных" избирательных участков для голосования на выборах мэра Москвы 9 сентября. Об этом сообщили "Интерфаксу" в комиссии.

"В основу списка легли предложения москвичей, полученные через портал mos.ru, горячую линию Мосгоризбиркома и центры госуслуг "Мои документы". Учитывались также количество домовладений, пешеходная и транспортная доступность, а также наличие необходимой инфраструктуры, включая возможность организации видеонаблюдения", - сказал собеседник агентства. Окончательный список участков будет утвержден Мосгоризбиркомом в ближайшие несколько дней и размещен в открытом доступе.

Предполагается, что наибольшее число мест для голосования разместят в Наро-Фоминском (19 участков) и Солнечногорском (13 участков) городских округах. В Истре и Талдоме, как ожидается, разместят по девять избирательных участков, в Богородском и Раменском районах - по восемь, в Домодедовском и Чеховском - по семь.

Напомним, московские власти также рассматривают возможность открыть избирательные участки к выборам мэра на территории пяти-шести прилегающих к столице регионов: районы Подмосковья, где расположены около 11 тысяч садовых товариществ, уже обследованы.

Отмечается, что в соседних с Подмосковьем регионах отдыхают сотни тысяч московских дачников, в особенности пенсионеров, готовых голосовать за нынешнюю власть, однако какие именно дачники в соседних регионах являются москвичами и будут ли они голосовать за пределами региона, пока неизвестно.

Между тем несколько оппозиционных советов депутатов Москвы заявили о намерении внести в Мосгордуму законопроекты об отмене права создавать участки в других субъектах РФ на выборах мэра Москвы. По их словам, проект был принят в течение трех дней без обсуждения с экспертным сообществом, политическими партиями, органами местного самоуправления, что недопустимо в реформировании законодательства.

Кроме того, голосование за пределами Москвы может повлечь бюджетные расходы на оплату работы членов новых комиссий, усложнит общественный контроль и работу наблюдателей. Также неизбежны задержки, связанные с транспортировкой документов и бюллетеней между территориальными и участковыми избирательными комиссиями.
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