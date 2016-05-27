Московский выпускник сдал ЕГЭ на максимальные 100 баллов по всем четырем предметам Рубрики: Общество

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Основной этап ЕГЭ в этом году проходил с 28 мая по 2 июля. В нем приняли участие свыше 730 тысяч человек. Всего максимальные 100 баллов на ЕГЭ получили 6136 человек против 5062 в прошлом году, причем пятеро участников получили 100 баллов сразу на трех экзаменах, а одному участнику удалось набрать максимальный балл по четырем ЕГЭ.



По словам чиновника, молодой человек сдавал экзамены по русскому языку, математике, химии и биологии. "Такие дети будут появляться. Пять лет нам потребовалось, чтобы выйти на устойчивое и объективное проведение экзамена. Дети это понимают и много учатся и стараются", - отметил глава Рособрнадзора.



В свою очередь, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что Единый государственный экзамен не может определить творческий потенциал человека. "Один или два экзамена не могут определять творческий потенциал... Самое главное, что ЕГЭ не может служить тем абсолютом, который определяет судьбу человека", - сказал Садовничий на пресс-конференции в издательском доме "Аргументы и Факты". Его слова приводит Московский выпускник впервые набрал 400 баллов, сдав четыре ЕГЭ - обязательные русский язык и математику и два по выбору - на высший балл. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, слова которого приводит ТАСС.Основной этап ЕГЭ в этом году проходил с 28 мая по 2 июля. В нем приняли участие свыше 730 тысяч человек. Всего максимальные 100 баллов на ЕГЭ получили 6136 человек против 5062 в прошлом году, причем пятеро участников получили 100 баллов сразу на трех экзаменах, а одному участнику удалось набрать максимальный балл по четырем ЕГЭ.По словам чиновника, молодой человек сдавал экзамены по русскому языку, математике, химии и биологии. "Такие дети будут появляться. Пять лет нам потребовалось, чтобы выйти на устойчивое и объективное проведение экзамена. Дети это понимают и много учатся и стараются", - отметил глава Рособрнадзора.В свою очередь, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что Единый государственный экзамен не может определить творческий потенциал человека. "Один или два экзамена не могут определять творческий потенциал... Самое главное, что ЕГЭ не может служить тем абсолютом, который определяет судьбу человека", - сказал Садовничий на пресс-конференции в издательском доме "Аргументы и Факты". Его слова приводит РИА "Новости" . В то же время ректор признал, что сдача единого государственного экзамена стимулирует учеников из регионов к тому, чтобы "приехать поступить в хорошие университеты".



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