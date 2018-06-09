Метро и МЦК будут работать до 3:00 4 июля Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



По его словам, с 3 июля на 4 июля и с 11 июля на 12 июля все станции метро и МЦК будут открыты для входа пассажиров до 3:00. Это дни вечерних матчей, которые проходят в Москве начиная с 21:00. Таким образом, болельщики, которые смотрят поздний матч на стадионе, на фестивале болельщиков на Воробьевых горах, в барах или в гостях, могут не беспокоиться о том, как им добраться домой после завершения игры.



В дни матчей также изменится работа



Также начали работать бесплатные шаттлы до фестиваля болельщиков S2 и S8. Шаттлы S3 от метро "Сокол" до стадиона "Спартак" и S4, S6 и S7 от аэропортов до метро будут работать с 18 часов. Все шаттлы будут работать до 3:00. Также до 3:00 будут работать "спортивные" бесплатные маршруты для болельщиков, попасть на которые можно по Fan ID и билету на матч. Продление работы транспорта связано с временем начала матча между сборными Англии и Колумбии, который начнется на стадионе "Спартак" в 21:00.



3 июля назначили более 20 дополнительных пригородных поездов на участке Москва - Клин. Дополнительные поезда для болельщиков будут курсировать в течение четырех часов после завершения матчей, отправляясь с Ленинградского вокзала в среднем каждые 30 минут.



Кроме того, ОАО "РЖД" совместно с АО "Центральная ППК" на всех радиальных направлениях Московской железной дороги назначили 38 дополнительных ночных пригородных поездов. Дополнительные электрички будут отправляться в интервале с 00:00 до 3:30. По данным пресс-службы МЖД, пригородные поезда из Москвы отправятся: на Ярославском направлении до станций"Сергиев Посад" и "Монино", а Павелецком - до станций "Домодедово" и "Кашира", на Белорусском - до станций "Можайск", "Звенигород", "Голицыно" и "Усово", на Савеловском – до станций "Дмитров" и "Лобня", на Киевском – до "Нара" и "Новопеределкино", на Казанском - до "Куровская", "пл. 47 км" и "Голутвин", на Горьковском - до "Железнодорожная", "Крутое", "Захарово" и "Балашиха", на Рижском - до "Новоиерусалимская" и "Нахабино", на Курском - до "Подольск", "Чехов" и "Серпухов". Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать до 3:00 в ночь с 3 на 4 июля. Об этом ранее сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводит агентство "Москва" По его словам, с 3 июля на 4 июля и с 11 июля на 12 июля все станции метро и МЦК будут открыты для входа пассажиров до 3:00. Это дни вечерних матчей, которые проходят в Москве начиная с 21:00. Таким образом, болельщики, которые смотрят поздний матч на стадионе, на фестивале болельщиков на Воробьевых горах, в барах или в гостях, могут не беспокоиться о том, как им добраться домой после завершения игры.В дни матчей также изменится работа станций метро вблизи стадионов, где будут проходить игры. Во время прибытия болельщиков на стадион "Спартак" только на выход в город будут открыты северный вестибюль станции "Спартак" и, при необходимости, южный вестибюль станции "Тушинская". После окончания матчей на время разъезда болельщиков эти вестибюли будут работать только на вход. В связи с проведением фестиваля болельщиков во время их массового прибытия возможны изменения в режиме работы соседних станций "Университет", "Ломоносовский проспект", "Воробьевы горы".Также начали работать бесплатные шаттлы до фестиваля болельщиков S2 и S8. Шаттлы S3 от метро "Сокол" до стадиона "Спартак" и S4, S6 и S7 от аэропортов до метро будут работать с 18 часов. Все шаттлы будут работать до 3:00. Также до 3:00 будут работать "спортивные" бесплатные маршруты для болельщиков, попасть на которые можно по Fan ID и билету на матч. Продление работы транспорта связано с временем начала матча между сборными Англии и Колумбии, который начнется на стадионе "Спартак" в 21:00.3 июля назначили более 20 дополнительных пригородных поездов на участке Москва - Клин. Дополнительные поезда для болельщиков будут курсировать в течение четырех часов после завершения матчей, отправляясь с Ленинградского вокзала в среднем каждые 30 минут.Кроме того, ОАО "РЖД" совместно с АО "Центральная ППК" на всех радиальных направлениях Московской железной дороги назначили 38 дополнительных ночных пригородных поездов. Дополнительные электрички будут отправляться в интервале с 00:00 до 3:30. По данным пресс-службы МЖД, пригородные поезда из Москвы отправятся: на Ярославском направлении до станций"Сергиев Посад" и "Монино", а Павелецком - до станций "Домодедово" и "Кашира", на Белорусском - до станций "Можайск", "Звенигород", "Голицыно" и "Усово", на Савеловском – до станций "Дмитров" и "Лобня", на Киевском – до "Нара" и "Новопеределкино", на Казанском - до "Куровская", "пл. 47 км" и "Голутвин", на Горьковском - до "Железнодорожная", "Крутое", "Захарово" и "Балашиха", на Рижском - до "Новоиерусалимская" и "Нахабино", на Курском - до "Подольск", "Чехов" и "Серпухов".



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