Находившегося в федеральном розыске вычислили по камерам в фан-зоне на Воробьевых горах

28 апреля 2018 г. Система распознавания лиц в московском метро стоила все-таки 3,7 миллиарда, а не 3 миллиона, как сказал Собянин

На днях мэр Москвы опроверг информацию СМИ о том, что система распознавания лиц в метро стоила 4 миллиарда рублей. Данные портала госзакупок, в свою очередь, опровергают слова Собянина. Кроме того, подрядчик в прошлом году оказался в центре скандала.