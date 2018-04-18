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Находившегося в федеральном розыске вычислили по камерам в фан-зоне на Воробьевых горах
3 июля 2018 г. | Время публикации 08:30 | Последние изменения 12:16
Рубрики: Происшествия  
 
© РИА Новости / Валерий Мельников
1 июля во время футбольного матча Россия-Испания камера видеонаблюдения с системой распознавания лиц в фан-зоне на Воробьевых горах зафиксировала гражданина, находящегося в федеральном розыске. Идентификация подтвердила его личность, он был задержан. Об этом сообщил ТАСС руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Он уточнил, что для фиксации входящих на территорию зоны Фестиваля болельщиков и КПП стадиона "Лужники" использовалось 282 камеры видеонаблюдения с системой видеоаналитики и распознавания лиц. В системе находятся около 50 тысяч фотографий разыскиваемых граждан, в том числе более двух тысяч иностранных футбольных фанатов, а также находящихся в федеральном розыске карманников, российских футбольных фанатов и граждан, которым по решению суда ограничен доступ на футбольные матчи.

"По итогам матча 1 июля при помощи системы видеонаблюдения на стадионе "Лужники" были выявлены четыре футбольных фаната, с которыми была проведена разъяснительная работа, после чего они были допущены на территорию стадиона. На входных группах Фестиваля болельщиков система обнаружила совпадение изображения с камер с разыскиваемым гражданином, находящемся в федеральном розыске по обвинению в краже. Он был задержан, доставлен в дежурную часть отделения полиции МГУ, его личность установлена и подтверждена", - сказал Черников.

Напомним, пилотный проект распознавания лиц, позволяющий задерживать граждан, находящихся в федеральном розыске, также запущен в московском метро, на ряде железнодорожных вокзалов и на стадионах. Особое внимание уделяется станциям, расположенным в непосредственной близости от мест проведения матчей. Программа способна распознавать до 20 лиц в секунду, обращаясь к фотографиям из базы федерального розыска. В случае, когда система "видит" разыскиваемого человека, информация поступает дежурному полицейскому на специальный мобильный комплекс. Сотрудник сверяет розыскное и зафиксированное фото, уточняет анкетные данные и причину розыска, после чего принимает решение о проверке документов.

Одним из задержанных таким образом в столичной подземке стал пассажир станции метро "Фрунзенская", оказавшийся подозреваемым в грабеже. Сообщалось, что систему распознавания лиц начали внедрять в метро к чемпионату мира по футболу и она обошлась в четыре миллиарда рублей. Однако столичный мэр Сергей Собянин заявил, что программа распознавания лиц для метрополитена обошлась не в четыре миллиарда, а в три миллиона рублей. В то же время, по данным портала госзакупок, стоимость системы составляет 3 миллиарда 688 миллионов 752 тысячи 660 рублей.

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