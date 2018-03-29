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На Филевской линии метро запустили специально созданный для нее поезд
3 июля 2018 г. | Время публикации 16:52 | Последние изменения 17:02
Рубрики: Метрополитен  
 
Единый Транспортный Портал
Пассажиров Филевской линии метро начал перевозить специальный поезд "Москва", адаптированный для движения по наземным участкам метрополитена. До конца года составами особой модификации заменят ранее курсировавшие по линии поезда "Русич", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта.

В головных вагонах новых поездов часть сидений скомпонованы по схеме 2+1 и развернуты поперек, чтобы пассажирам было удобнее смотреть в окна. В промежуточных вагонах некоторые сиденья стали складными для большей вместительности. Вместо навигационных табло над дверями установили яркие дисплеи. Информация на них останется читаемой даже под прямыми лучами солнца.

Двери составов оборудованы кнопками для открытия, как в поездах МЦК. Это позволит не только открывать двери по мере необходимости, но и поддерживать в вагонах комфортную температуру. От прежней модификации в спецпоездах "Москва" остались сквозной проход через все вагоны и более широкие дверные проемы, а также USB-разъемы для зарядки гаджетов, сенсорные интерактивные мониторы, площадки в головных вагонах с вертикальной спинкой и ремнями для фиксации инвалидных кресел.

Ранее глава департамента транспорта Максим Ликсутов рассказывал, что при обновлении подвижного состава метро поезда на каждой линии будут максимально индивидуальными.
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Вторник, 3 июля 2018 г. // Последняя новость 16:52
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