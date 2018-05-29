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Муниципальный фильтр прошли пятеро кандидатов в мэры Москвы, оппозиционеров среди них нет
3 июля 2018 г. | Время публикации 10:25 | Последние изменения 13:49
Рубрики: Общество  
 
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Подавшие документы на выдвижение в мэры Москвы кандидаты от парламентских партий смогли преодолеть муниципальный фильтр, заявили в их штабах. О прохождении фильтра также сообщил депутат Мосгордумы и бывший совладелец строительной компании "СУ-155" Михаил Балакин. Для представителей несистемной оппозиции выборы могут стать поражением, пишет РБК.

3 июля - последний день подготовки и подачи документов для регистрации кандидатом на выборах мэра Москвы. Ранее документы на выдвижение подал 31 человек, однако шансы на преодоление муниципального фильтра есть лишь у горстки. Так, о преодолении фильтра заявили в штабах всех четырех парламентских партий - КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России" и "Единой России" (она поддерживает действующего мэра Сергея Собянина, идущего на выборы самовыдвиженцем).

Муниципальный депутат, кандидат в мэры от "Справедливой России" Илья Свиридов заявил, что преодолевает муниципальный фильтр и сейчас "подбивает все подписные листы". В штабе кандидата от ЛДПР депутата Госдумы Михаила Дегтярева также заверили, что 3 июля в избирком будут сданы все необходимые подписи. У кандидата от КПРФ Вадима Кумина тоже "есть все шансы на регистрацию". Как заявила пресс-секретарь "Левого фронта" Анастасия Удальцова, на 2 июля штаб собрал более 100 подписей депутатов.

По данным "Коммерсанта", председатель партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин намерен снять свою кандидатуру с выборов в пользу Кумина, поскольку рассчитывает, что он затронет экологическую повестку во время выборов. О сборе нужного для регистрации числа подписей сообщил и самовыдвиженец, депутат Мосгордумы Михаил Балакин. По мнению политологов, Балакин может в будущем баллотироваться в Думу и использовать московские выборы как площадку для раскрутки.

Что же касается оппозиции, то глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин ранее отказался от участия в выборах, заявив, что не сможет преодолеть муниципальный фильтр. О том, что собрать необходимое количество подписей ему не удается, сообщил и кандидат от "Партии перемен" Дмитрий Гудков. Он заявил, что собрал лишь 60 подписей в свою поддержку, однако все равно подаст документы в горизбирком. Партия "Яблоко" не примет участие в выборах мэра из-за внутреннего конфликта.

Также регистрацию вряд ли пройдут журналист Антон Красовский, заместитель председателя партии "Коммунисты России" Ярослав Сидоров и экс-член Общественной палаты Георгий Федоров. Федоров рассказал, что договорился о получении 40 подписей муниципальных депутатов "Единой России", но, когда он принес документы в Мосгоризбирком на рассмотрение, почти все депутаты от партии власти отозвали свои подписи.

Лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий сказал, что ему удалось собрать 17 тысяч подписей избирателей и около половины необходимых подписей муниципальных депутатов. Он отметил, что верит в свои шансы на регистрацию: "Если я захожу в винный магазин, ко мне подходит 99% людей, дико радуются, просят сделать селфи, взять автографы. Многие говорят в открытую: мы не одобряем вашу экстремистскую программу, но нам нравятся ваши телеги, и мы за них проголосуем", - сказал музыкант.

Шоумен Никита Джигурда на вопрос об успехах в сборе подписей сказал, что "не может раскрывать все до конца", так как вопрос "будет решаться" в Мосгоризбиркоме. Ранее сообщалось, что он вообще не может участвовать в выборах мэра Москвы из-за двойного гражданства.

Тем не менее Джигурда заявил, что набрал "в два раза больше" подписей избирателей, чем у конкурентов, и назвал "штрейкбрехерами" муниципальных депутатов, отказывающихся давать ему подписи. "Но будем верить и надеяться на победу, как я верил и знал, что наши победят Испанию", - сказал Джигурда, добавив, что накануне запустил по улицам города свой агитационный "джигурдамобиль". Предприниматель Герман Стерлигов, также решивший пойти на выборы, не был доступен для комментариев.

Эксперты делают вывод о том, что сильных оппозиционных кандидатов на выборах ожидать не приходится. "Единый сильный кандидат от оппозиции с объединяющей повесткой мог бы набрать голосов, но большинства бы не получил. Значительная часть москвичей вполне довольны жизнью в столице и потому выступают за Собянина", - резюмировал директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

"В целом это поражение для демократической оппозиции. Демократы концентрировались на самом факте регистрации, а не на том, что их участие что-то меняет. Они вели борьбу за сторонников, вместо того чтобы вести экспансию в других лагерях, как в 2013 году это делал Навальный", - отметил политолог Михаил Виноградов.
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