Пенсионеры и льготники Москвы и Подмосковья смогут бесплатно ездить в электричках с 1 августа Рубрики: Общественный транспорт

Moscow-Live.ru



"Пригородные электрички являются неотъемлемой частью транспортной системы Москвы. А поездки на электричке на дачу, к друзьям и родственникам в Подмосковье ничем не отличаются от поездок по городу на метро. Поэтому будет правильно и справедливо, если пенсионеры и ряд других льготных категорий граждан смогут ездить в электричках бесплатно. Точно так же, как на метро и МЦК", - сказал Собянин, слова которого приводят в пресс-службе.



Помимо пенсионеров, право бесплатного проезда получат почетные доноры СССР, России и Москвы, родители и законные представители детей-инвалидов, один из родителей ребенка-инвалида в случае получения им профессионального образования до 23 лет, один из родителей в многодетной семье, один из опекунов, попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей, воспитывающий ребенка-сироту в возрасте до 18 лет, приемные родители, являющиеся участниками пилотного проекта по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста или детей-инвалидов. В общей сложности правом бесплатного проезда смогут воспользоваться 2,8 миллиона человек, в том числе 1,6 миллиона жителей Москвы и 1,2 миллиона жителей Подмосковья.



Бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения для всех пенсионеров и отдельных льготных категорий граждан Москвы и Московской области начнет действовать с 1 августа. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, соответствующее решение приняли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев."Пригородные электрички являются неотъемлемой частью транспортной системы Москвы. А поездки на электричке на дачу, к друзьям и родственникам в Подмосковье ничем не отличаются от поездок по городу на метро. Поэтому будет правильно и справедливо, если пенсионеры и ряд других льготных категорий граждан смогут ездить в электричках бесплатно. Точно так же, как на метро и МЦК", - сказал Собянин, слова которого приводят в пресс-службе.Помимо пенсионеров, право бесплатного проезда получат почетные доноры СССР, России и Москвы, родители и законные представители детей-инвалидов, один из родителей ребенка-инвалида в случае получения им профессионального образования до 23 лет, один из родителей в многодетной семье, один из опекунов, попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей, воспитывающий ребенка-сироту в возрасте до 18 лет, приемные родители, являющиеся участниками пилотного проекта по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста или детей-инвалидов. В общей сложности правом бесплатного проезда смогут воспользоваться 2,8 миллиона человек, в том числе 1,6 миллиона жителей Москвы и 1,2 миллиона жителей Подмосковья.



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