Журналист Красовский и лидер "Альянса зеленых" сняли свои кандидатуры с выборов мэра Москвы

3 июля 2018 г. Муниципальный фильтр прошли пятеро кандидатов в мэры Москвы, оппозиционеров среди них нет

Муниципальный фильтр смогли преодолеть кандидаты от парламентских партий, а также депутат Мосгордумы и бывший владелец "СУ-155" Михаил Балакин. Оппозиция же не смогла даже выдвинуть сколько-нибудь сильных кандидатов.