Журналист Красовский и лидер "Альянса зеленых" сняли свои кандидатуры с выборов мэра Москвы

Журналист Антон Красовский, планировавший принять участие в выборах мэра Москвы как самовыдвиженец, не будет подавать документы на регистрацию кандидатом, так как не смог собрать необходимого числа подписей избирателей. "Мы все посчитали, выкинули брак, и в итоге у нас 21 тысяча подписей москвичей. Нужно было как минимум 36 тысяч. Мы не проходим. Я не прохожу", - написал он в своем Telegram-канале
.
Красовский не уточнил, сколько сумел собрать подписей муниципальных депутатов, но поблагодарил тех, кто оказал ему поддержку. Журналист сообщил, что теперь возглавляемый им фонд "СПИД-Центр" займется сбором средств для "всех ВИЧ-сервисных организаций России". "Ну и дальше снова выборы. В следующем году - Мосгордума или Госдума в 2021-м. Будем решать и готовиться", - добавил он.
Ранее "Ведомости" писали, что кандидатура Красовского якобы возникла в управлении президента по внутренней политике. "Дождь", в свою очередь, сообщал, что Администрация президента и мэрия, наоборот, решили не поддерживать
открытого гея Красовского, как и оппозиционеров Илью Яшина и Дмитрия Гудкова.
Тем не менее на первой встрече муниципальных депутатов с кандидатами в мэры Красовский получил 13 подписей
. Больше было только у главы Таганского муниципального округа Ильи Свиридова. На второй встрече журналист получил семь подписей.
Об отзыве своей кандидатуры сообщил и лидер экологической партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин. Он заявил, что отдаст собранные им подписи муниципальных депутатов претенденту от КПРФ Вадиму Кумину, которому их не хватает, передает ТАСС. "Альянс зеленых" и КПРФ намерены создать на выборах мэра Москвы "красно-зеленую коалицию".
Оппозиционер Дмитрий Гудков, не сумевший пройти муниципальный фильтр
, тем не менее сдал все собранные им подписи депутатов в Мосгоризбирком. Он уточнил, что располагает 76 нотариально заверенными подписями депутатов из 63 районов (нужно 110 из 110 муниципальных образований), а также письмами от 116 депутатов в свою поддержку, сообщает "Интерфакс"
.
"Чудо не произошло. Собянин решил не пускать меня на выборы мэра Москвы. Честно говоря, иллюзий не испытывал, но привык всегда идти до конца", - написал Гудков в Facebook
. Он назвал предстоящие выборы нелегитимными и заранее отказался признавать их результаты.
"Решение мэрии - это в первую очередь неуважение к москвичам, у которых будет "богатый" выбор между застройщиком, карманной "парламентской оппозицией" и Собяниным. Москва теперь безо всяких оговорок - самый настоящий султанат", - пишет оппозиционер. Теперь Гудков намерен готовиться к выборам в Мосгордуму, "где нет никаких фильтров, оппозиции куда легче договориться, а власти труднее помешать".
Во вторник подписи муниципальных депутатов, необходимые для участия в выборах, подали в Мосгоризбирком кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов и кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев. "С 6 июня, почти месяц, я и моя команда прозванивали все 146 районов Москвы. После тщательной отборки оказалось, что у меня 112 подписей в 112 муниципальных образованиях. Если смотреть по партийной иерархии, у меня 53 подписи от независимых, оппозиционных муниципальных депутатов и 59 от представителей "Единой России", - сказал Свиридов журналистам.
Дегтярев, по его словам, собрал 120 подписей муниципальных депутатов из 120 муниципальных образований "от абсолютно всех политических партий и самовыдвиженцев". В Мосгоризбиркоме сообщили, что значительная часть из 32 выдвинувшихся в мэры кандидатов "имела нулевые избирательные счета либо вообще не открывала их. Это говорит о том, что такие граждане даже не приступали к сбору подписей избирателей и подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра".