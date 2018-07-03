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Экс-главу сельского поселения застрелили на пробежке в Подмосковье
3 июля 2018 г. | Время публикации 15:25 | Последние изменения 16:01
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
В Истринском районе Московской области убит бывший глава сельского поселения Новопетровское Виктор Лукьяненков. Как сообщает ТАСС, преступление произошло накануне вечером, когда 63-летний мужчина вышел из дома на традиционную пробежку. Лукьяненков занимал пост главы сельского поселения с января 2010 года по апрель 2015 года.

По имеющейся информации, экс-чиновника расстреляли с близкого расстояния из пистолета, убийце удалось скрыться. Как рассказал "Комсомольской правде" источник в правоохранительных органах, тело Лукьяненкова нашли соседи, на месте преступления работают эксперты-криминалисты.

Версия о заказном убийстве считается приоритетной. Не исключено, что нападение может быть связано с работой погибшего, который после ухода с поста главы сельского поселения занимался бизнесом. По данным СМИ, Лукьяненков владел несколькими строительными магазинами в Подмосковье. В Следственном комитете убийство пока не комментируют.

По данным Telegram-канала 112, в Истринском районе произошло еще одно убийство - жертвой неизвестных стал двоюродный брат заместителя прокурора Московской области Анатолий Якубов. По данным паблика, убийцы собирались похитить его автомобиль Lexus, но успели украсть только документы от машины.
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