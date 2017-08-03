Торжественно открытый Собяниным Крылатский мост строили без разрешения на охраняемой парковой земле

2 июля 2018 г. Собянин открыл движение по новому Крылатскому мосту, посвятив запуск победе сборной РФ

Крылатский мост входит в участок строящейся Северо-Западной хорды от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе. Мэр Собянин поблагодарил строителей за работу и поздравил их с победой сборной России по футболу.