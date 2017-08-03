Торжественно открытый Собяниным Крылатский мост строили без разрешения на охраняемой парковой земле

2 июля мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому Крылатскому мосту
, входящему в состав строящейся Северо-западной хорды и посвятил запуск нового объекта историческому выходу сборной России по футболу в четвертьфинал чемпионата мира. На сайте мэрии говорится, что новый мост улучшит транспортное обслуживание четырех районов - Крылатского, Хорошево-Мневников, Кунцево и Филевского парка.
Однако пресс-релиз умалчивает, что стройка велась без разрешительных документов на земле природно-исторического парка "Москворецкий", который является особо охраняемой природной территорией (ООПТ). "Весь мост и подъезды к нему - чистой воды самострой", - пишет в своем блоге
московский юрист Иван Ежиков.
По его данным, возводившее мост ПАО "Мостотрест" четыре раза обращалось за разрешением на строительство и три раза получало отказ из-за отсутствия государственной экологической экспертизы. В последний раз застройщик подал заявление на выдачу разрешения 29 июня, когда мост уже был фактически готов.
Как пишет Ежиков, весной московские власти пытались легализовать вывод этого участка из ООПТ, устроив фиктивные слушания и запустив процедуру государственной экологической экспертизы по изменению границ парка. "В любом случае, по состоянию на сегодня этот участок - часть ООПТ, на момент строительства ею являлся и, соответственно, это строительство является экологическим преступлением", - констатирует юрист.
Ежиков добавил, что с такими же нарушениями строится мост через шлюз N9, "только с гораздо более катастрофическими последствиями в виде вырубки тысяч деревьев" на особо охраняемой природной территории. Год назад юрист писал, что проектировщик моста через шлюз "еще сам не знает, как отразятся работы на конструкциях". Меж тем разрушение шлюза грозит затопить весь центр Москвы
.