Столичные профсоюзы и партии подали заявку на шествие против пенсионной реформы

27 июня 2018 г. "Левый фронт" подал в суд после отказа мэрии Москвы согласовать митинг против пенсионной реформы

Акцию планировалось провести 4 июля на площади Революции. В этот день не проходят матчи ЧМ по футболу, но власти сослались на правоохранительные органы и заявили, что митинг невозможно согласовать ни на одной площадке в Москве.