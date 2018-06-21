Столичные профсоюзы и партии подали заявку на шествие против пенсионной реформы

Конфедерация труда России направила в мэрию Москвы заявку о проведении шествия и митинга 18 июля против повышения пенсионного возраста. Об этом говорится в сообщении на сайте профсоюзной организации
.
Организаторы хотят провести акцию накануне первого чтения законопроекта о пенсионной реформе в Госдуме. Они предложили провести шествие от Пушкинской площади по Бульварному кольцу до проспекта Сахарова и там организовать митинг либо устроить шествие по бульварам от Самотечной площади с митингом на Суворовской площади. Начало акции запланировано на 19:00.
Организатором акции указан представитель Конфедерации труда России Борис Кравченко, а также представители партий "Справедливая России", КПРФ, "Яблоко", "Рот Фронт" и "Гражданская солидарность". Отметим, что Конфедерация труда России инициировала сбор подписей под петицией об отмене повышения пенсионного возраста
. На утро 3 июля ее подписали более 2,6 миллиона человек.
Ранее акции против повышения пенсионного возраста планировали провести три партии. Либертарианская партия России планировала провести свою акцию на проспекте Академика Сахарова 1 июля, партия "Яблоко" собиралась провести митинг 3 июля на Суворовской площади, движения "Левый фронт" и "Моссовет" - митинг на площади Революции 4 июля. Однако столичные власти отказали в согласовании акций, сославшись на президентский указ об усиленных мерах безопасности во время чемпионата мира по футболу. В мэрии заявили, что проведение массовых мероприятий, особенно на улицах в центре столицы, указанных в заявках, "конечно, является неуместным и небезопасным
как для горожан, так и для и туристов".
Представители левых сил направили в Пресненский районный суд Москвы исковое заявление
, требующее признать данный отказ незаконным. Как сообщил координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, организаторы просили мэрию рассмотреть другие, более отдаленные от центра Москвы места. Власти отказали, заявив, что правоохранительные органы имеют "предварительную информацию, по которой невозможно согласовать мероприятие ни на одной площадке в Москве".