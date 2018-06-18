Активисты "Архнадзора" опубликовали новую подборку засекреченных градостроительных документов

Информационное издание "Фронде ТВ" продолжает обнародовать документы и материалы столичной Градостроительно-земельной комиссии, контролирующей все строительные вопросы. Как отмечается на портале издания
, в протоколы Рабочей группы, на которой предварительно обсуждаются вопросы комиссии, уже после их подписания вносятся неоднократные правки, а регламент работы группы не утвержден до сих пор.
"Рабочая группа по вопросам градостроительной деятельности была создана одновременно с Комиссией в 2010 году для того, чтобы предварительно прорабатывать вопросы о строительстве в городе и предлагать свои решения Сергею Собянину. На практике в 99% случаев комиссия Собянина утверждает решения Рабочей группы. Возможно, именно этим можно объяснить тот факт, что ГЗК успевает рассмотреть более 70 вопросов о строительстве за 35 минут", - отмечают активисты.
По их словам, Рабочая группа полностью состоит из министров и руководителей департаментов правительства Москвы при полном отсутствии представителей экспертного сообщества. С 2012 группа наделена полномочиями принимать некоторые решения самостоятельно, без рассмотрения их комиссией, включая внесение изменений в правила землепользования и застройки для строительства площадью до 5000 квадратных метров, изменение границ территориальных зон, видов разрешенного использования и предельных параметров застройки при выставлении земельных участков на торги и при реализации адресной инвестиционной программы города Москвы, размещение плоскостных парковок в рамках транспортно-пересадочных узлов. Количество вопросов, обсуждаемых на одном заседании Рабочей группы, иногда превышает 200.
Как отмечают публикаторы документов Рабочей группы, некоторые ее протоколы отсутствуют или же вовсе не существуют, а в некоторые протоколы внесены неоднократные правки, причем уже через несколько месяцев после их подписания. Более того, почти все протоколы, которые оказались в распоряжении издания, не имеют подписей. Необходимое по закону положение о работе Рабочей группы до сих пор не утверждено, а состав группы обсуждался на ее заседании только 27 августа 2012 года, притом что работает она с января 2011 года.
"Нормативные акты, не опубликованные официально, не имеют юридической силы. Таким образом, можно говорить о том, что все решения Рабочей группы ГЗК - как рекомендации для самой Градостроительно-земельной комиссии, так и принятые самостоятельно - были приняты незаконно и не имеют юридической силы", - заключают активисты.
Напомним, 18 июня активист движения "Архнадзор" Андрей Новичков опубликовал в своем Facebook закрытые протоколы
межведомственной Градостроительно-земельной комиссии, на основании которых в столице "уничтожены и продолжают массово уничтожаться исторические здания и зеленые насаждения, легализуется самострой и определяются стартовые площадки под скандально известную реновацию".
Публикация вызвала большой резонанс, архив разошелся по интернет-СМИ, блогам и телеграм-каналам. По словам Новичкова, документы ему передал бывший сотрудник столичного правительства. После публикации градозащитнику позвонили
с требованием выдать источник и удалить опубликованные протоколы. Собеседник Новичкова заявил, что ситуация по нему "серьезная", и пригрозил вмешательством правоохранительных органов, если градозащитник не подчинится требованиям.
Новичков выложил фрагмент аудиозаписи разговора и указал номер, с которого поступил звонок. Он соответствует номеру, указанному на странице начальника информационно-аналитического управления департамента градостроительной политики Москвы Андрея Курилова. Новичков также обратился в МВД, попросив возбудить уголовное дело
о воспрепятствовании журналистской деятельности и установить личность звонившего, который представился сотрудником департамента градостроительной политики Москвы по имени Михаил. "В ходе этого разговора неоднократно звучала фраза: "С вами разберутся". Я и мои коллеги воспринимаем это как угрозу", - сказал градозащитник. После угроз он ходит в сопровождении охраны.