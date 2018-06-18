Активисты "Архнадзора" опубликовали новую подборку засекреченных градостроительных документов

22 июня 2018 г. Координатор "Архнадзора" обзавелся охраной и обратился в МВД после звонков с угрозами из мэрии Москвы

Андрей Новичков, обнародовавший секретные протоколы о сносах и незаконной застройке в столице, потребовал возбудить уголовное дело после того, как ему позвонил сотрудник мэрии и пригрозил "разобраться", если градозащитник не удалит документы и не выдаст свой источник.