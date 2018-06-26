Водитель, насмерть сбивший беременную москвичку, превысил скорость, говорят эксперты и вышедшая из комы пострадавшая

28 июня 2018 г. Арестованный водитель, насмерть сбивший беременную, настаивает, что ДТП произошло из-за автомобиля с полицейскими

По версии Михаила Исаханова, ДТП произошло из-за того, что его автомобиль подрезала Toyota, в которой находились бывшие и действующие сотрудники полиции. Защита водителя намерена добиться передачи дела в СК, считая, что полицейские следователи будут выгораживать коллег.