Водитель, насмерть сбивший беременную москвичку, превысил скорость, говорят эксперты и вышедшая из комы пострадавшая

Бывшему сотруднику университета "Синергия" Михаилу Исаханову, который насмерть сбил беременную женщину
в Москве, предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сторона потерпевших рассчитывает, что Исаханову ужесточат обвинение, так как в день аварии он отказался от медицинского освидетельствования и прошел проверку только на алкотестере. "18 июня был составлен протокол об отказе от медосвидетельствования, что, согласно примечанию к ст. 264 УК РФ, приравнивается к вождению в состоянии опьянения", - пояснил РБК
представитель потерпевших Андрей Мишонов.
Адвокат Исаханова в свою очередь сообщил, что алкотестер "показал ноль промилле", а на следующий день его подзащитный прошел полное медосвидетельствование. Как передает РАПСИ
, мать погибшей в аварии Натальи Львовой потребовала взыскать с Исаханова 10 миллионов рублей за моральный вред."Газета.Ru"
опубликовала результаты независимой экспертизы, проведенной по просьбе адвоката потерпевшей стороны. В ней говорится, что водитель BMW двигался со скоростью "больше скорости других автомобилей, возможно, более 80 км/ч". При такой скорости он "не мог контролировать движение транспортного средства в пределах проезжей части и тем самым создал угрозу возникновения ДТП", отмечается в документе.
По данным издания, вторая сбитая Исахановым женщина, 44-летняя Варвара Бойко, вышла из комы и подтвердила показания ряда других свидетелей о том, что BMW под управлением Исаханова "летел на красный сигнал светофора". Следствие пока не назначило проведение собственной экспертизы. Однако газета приводит постановление, согласно которому обвиняемый "не соблюдал необходимых мер предосторожности и выбрал скорость без учета характера и организации дорожного движения, которая не обеспечивала ему постоянного контроля за автомобилем".
В результате маневра водитель "выехал за пределы проезжей части на тротуар, при возникновении опасности, которую он мог обнаружить, возможных мер к снижению скорости не принял, проявив тем самым преступную небрежность". Исаханов и его друзья настаивают, что BMW ехал на зеленый, а на тротуар вылетел после столкновения с якобы подрезавшим его автомобилем Toyota
, в которой ехали бывший высокопоставленный сотрудник МВД Сергей Удалов и двое действующих полицейских.
По данным сторонников Исаханова, в 2016 году Удалов был приговорен к полутора годам колонии-поселения за превышение должностных полномочий. Они утверждают, что столкновение BMW и Toyota попало на камеру, но следствие скрывает запись. Адвокат потерпевшей стороны Андрей Мишонов опровергает эту версию: "Если были бы следы столкновения, меняющего траекторию, то это отразилось бы на схеме и это видели бы очевидцы, кроме того, были бы следы на обоих автомобилях и осыпь на проезжей части. Никаких доказательств такого столкновения пока нет".
Еще один адвокат потерпевших Александр Карабанов заявил в соцсетях о попытках давления на него и возможного подкупа со стороны близких к Исаханову людей. "Через моего знакомого в интересах Исаханова, мне предложили деньги, чтобы я, представляя интересы потерпевших по этому делу, "не газовал", - рассказал он. Представители Исаханова назвали это провокацией.