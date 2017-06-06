В Москве снова началась акция по спасению списанных библиотечных книг Рубрики: Культура

Moscow-Live.ru



Акция продлится до ноября. Условия получения списанных книг остались прежними. Читателю необходимо зарегистрироваться на портале



Как правило, библиотеки списывают книги, изданные еще в советское время, ветхие и издания и лишние дубликаты, а также подолгу не востребованную литературу. Cервис



Во время предыдущих акций книголюбам попадалось букинистическое издание "Занимательной физики" Якова Перельмана, редкие тома из собрания сочинений Ф.М. Достоевского, давно не переиздававшиеся произведения Лидии Гинзбург и Александра Грина.



Напомним, ранее списанные библиотечные книги по приказу Минкульта подлежали уничтожению или шли на макулатуру. В 2017 году столичные власти предложили внести в приказ поправки, разрешающие бесплатно раздавать ненужные библиотекам книги всем желающим. С тех пор проект пользуется популярностью: за время его существования москвичи забрали около 382 тысяч списанных книг. 3 июля в Москве снова стартовала акция "Списанные книги", в рамках которой библиотеки раздадут москвичам почти 165 тысяч изданий. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента культуры Москвы Александра Кибовского.Акция продлится до ноября. Условия получения списанных книг остались прежними. Читателю необходимо зарегистрироваться на портале списанные-книги.рф , забронировать интересующее издание и забрать его в течение трех дней. В сутки можно бронировать не больше 10 книг.Как правило, библиотеки списывают книги, изданные еще в советское время, ветхие и издания и лишние дубликаты, а также подолгу не востребованную литературу. Cервис Read Rate отмечает, что среди списанных книг встречаются раритетные издания и добротная классика, но хорошие экземпляры разбирают быстро.Во время предыдущих акций книголюбам попадалось букинистическое издание "Занимательной физики" Якова Перельмана, редкие тома из собрания сочинений Ф.М. Достоевского, давно не переиздававшиеся произведения Лидии Гинзбург и Александра Грина.Напомним, ранее списанные библиотечные книги по приказу Минкульта подлежали уничтожению или шли на макулатуру. В 2017 году столичные власти предложили внести в приказ поправки, разрешающие бесплатно раздавать ненужные библиотекам книги всем желающим. С тех пор проект пользуется популярностью: за время его существования москвичи забрали около 382 тысяч списанных книг.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 6 июня 2017 г. В Москве заработал портал, позволяющий забирать из библиотек списанные книги

Раньше списанные книги отправляли в макулатуру и утилизировали. Теперь же их будут бесплатно раздавать всем желающим. На портале доступно около 250 тысяч книг, список будет пополняться каждые полгода.

