Россияне попросили Путина и Собянина остановить абсурдное дело о вандализме против студента МГУ Рубрики: Общество

© РИА Новости / Валерий Мельников



В петиции, адресованной президенту РФ Владимиру Путину, мэру Сергею Собянину и еще двум десяткам чиновников, подчеркивается, что инцидент с Петелиным эскалирует ситуацию и создает социальную напряженность в преддверии чемпионата мира, нанося непоправимый урон имиджу страны, МГУ и органам правопорядка.



"Решение о месте установки фан-зоны было принято без учета мнения местного сообщества, местного самоуправления, рядовых студентов и сотрудников МГУ, профильных ведомств. В итоге оказалось много несогласных с данным решением, от диалога с которыми власть уклонялась всеми способами", - отмечает автор документа.



По его словам, итогом безответственной политики властей и оргкомитета чемпионата мира стало "выталкивание противников размещения фан-зоны на Воробьевых горах в радикальную область и провоцирование их на совершение противоправных действий". Вместо того, чтобы воспринять тревожный сигнал и перейти к диалогу, власть выбрала пусть запугивания и полицейского террора, сказано в петиции.



В документе также подчеркивается, что любому здравомыслящему человеку понятно, что нанесение граффити на временную пластиковую конструкцию можно расценить либо как административное правонарушение по статье 7.17 КоАП ("Уничтожение или повреждение чужого имущества", либо по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), но никак не как уголовное деяние, связанное с вандализмом.



Напомним, изначально полиция задержала троих студентов: Дарью Белову, Кирилла Козлова и Дмитрия Петелина. Около полуночи всех их отпустили из полиции. При этом Дарья и Кирилл вышли из отдела в качестве свидетелей, а Дмитрий Петелин стал фигурантом уголовного расследования. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс, а об инциденте написали в том числе и крупные зарубежные СМИ. Более двух тысяч россиян (на момент публикации материала) подписали петицию в поддержку студента филологического факультета МГУ Дмитрия Петелина . Накануне полиция завела на него дело по статье о вандализме (ст. 214 УК РФ) за то, что он нанес надпись "Нет фан-зоне" на картонный указатель, установленный возле университета на время проведения чемпионата мира по футболу. Теперь молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы.В петиции, адресованной президенту РФ Владимиру Путину, мэру Сергею Собянину и еще двум десяткам чиновников, подчеркивается, что инцидент с Петелиным эскалирует ситуацию и создает социальную напряженность в преддверии чемпионата мира, нанося непоправимый урон имиджу страны, МГУ и органам правопорядка."Решение о месте установки фан-зоны было принято без учета мнения местного сообщества, местного самоуправления, рядовых студентов и сотрудников МГУ, профильных ведомств. В итоге оказалось много несогласных с данным решением, от диалога с которыми власть уклонялась всеми способами", - отмечает автор документа.По его словам, итогом безответственной политики властей и оргкомитета чемпионата мира стало "выталкивание противников размещения фан-зоны на Воробьевых горах в радикальную область и провоцирование их на совершение противоправных действий". Вместо того, чтобы воспринять тревожный сигнал и перейти к диалогу, власть выбрала пусть запугивания и полицейского террора, сказано в петиции.В документе также подчеркивается, что любому здравомыслящему человеку понятно, что нанесение граффити на временную пластиковую конструкцию можно расценить либо как административное правонарушение по статье 7.17 КоАП ("Уничтожение или повреждение чужого имущества", либо по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), но никак не как уголовное деяние, связанное с вандализмом.Напомним, изначально полиция задержала троих студентов: Дарью Белову, Кирилла Козлова и Дмитрия Петелина. Около полуночи всех их отпустили из полиции. При этом Дарья и Кирилл вышли из отдела в качестве свидетелей, а Дмитрий Петелин стал фигурантом уголовного расследования. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс, а об инциденте написали в том числе и крупные зарубежные СМИ.



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