Два дня потребовалось пожарным, чтобы потушить полигон "Часцы" в Подмосковье Рубрики: Областная инфраструктура

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"Последствия горения полигона твердых бытовых отходов "Часцы" в Одинцовском районе полностью ликвидированы. Пожарные закончили тушение в 20:55 в субботу, 2 июня", - отметили в пресс-службе. При этом глава Одинцовского района Андрей Иванов уточнил, что специалисты продолжают засыпать тело полигона грунтом.



Агентство отмечает, что на "Часцах" круглосуточно находятся полицейские, дежурят пожарные машины и коммунальная техника, сотрудники охраны целыми днями патрулируют территорию, а рабочие постоянно завозят чистый грунт.



Напомним, полигон вспыхнул вечером 31 мая, хотя зафиксировано горение было лишь в 6:20 утра 1 июня на десяти очагах по пять квадратных метров. На тушение открытого горения ушло несколько часов, в работах принимали участие семь пожарных расчетов, 50 единиц техники, в том числе инженерные силы и три вертолета.



В качестве основной причины пожара рассматривается человеческий фактор. По предварительным данным штаба ЧС, на полигоне систематически нарушались правила эксплуатации полигона. Также проверяется информация о том, что на закрытую свалку отходы периодически продолжали свозить в обход всех норм и правил. Кроме того, среди основных версий пожара рассматривается и поджог.



Полигон "Часцы" был создан в 1974 году. Его площадь превышает 10 га, высота мусорных куч - несколько десятков метров. В 2013 году партия "Альянс зеленых" направила обращение в Генпрокуратуру в связи с приемом отходов в "Часцах". В конце 2016 года министр экологии Подмосковья Александр Коган сообщил о закрытии свалки, однако после этого местные жители продолжали жаловаться на ввоз мусора и резкий запах. Специалисты на вторые сутки после возникновения пожара ликвидировали тление на закрытом мусорном полигоне "Часцы" в Одинцовском районе Московской области. При этом объект останется на постоянном жестком контроле, поскольку в любой момент он может вспыхнуть вновь, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета."Последствия горения полигона твердых бытовых отходов "Часцы" в Одинцовском районе полностью ликвидированы. Пожарные закончили тушение в 20:55 в субботу, 2 июня", - отметили в пресс-службе. При этом глава Одинцовского района Андрей Иванов уточнил, что специалисты продолжают засыпать тело полигона грунтом.Агентство отмечает, что на "Часцах" круглосуточно находятся полицейские, дежурят пожарные машины и коммунальная техника, сотрудники охраны целыми днями патрулируют территорию, а рабочие постоянно завозят чистый грунт.Напомним, полигон вспыхнул вечером 31 мая, хотя зафиксировано горение было лишь в 6:20 утра 1 июня на десяти очагах по пять квадратных метров. На тушение открытого горения ушло несколько часов, в работах принимали участие семь пожарных расчетов, 50 единиц техники, в том числе инженерные силы и три вертолета.В качестве основной причины пожара рассматривается человеческий фактор. По предварительным данным штаба ЧС, на полигоне систематически нарушались правила эксплуатации полигона. Также проверяется информация о том, что на закрытую свалку отходы периодически продолжали свозить в обход всех норм и правил. Кроме того, среди основных версий пожара рассматривается и поджог.Полигон "Часцы" был создан в 1974 году. Его площадь превышает 10 га, высота мусорных куч - несколько десятков метров. В 2013 году партия "Альянс зеленых" направила обращение в Генпрокуратуру в связи с приемом отходов в "Часцах". В конце 2016 года министр экологии Подмосковья Александр Коган сообщил о закрытии свалки, однако после этого местные жители продолжали жаловаться на ввоз мусора и резкий запах.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 1 июня 2018 г. В Подмосковье загорелся еще один закрытый мусорный полигон, не исключен поджог

По официальным данным, полигон "Часцы" в Одинцовском районе загорелся утром в пятницу. СМИ пишут, что мощное задымление возникло еще днем 31 июня, а ФСБ якобы заранее знало о возможности поджога свалки. Проверяется информация о том, что туда продолжали свозить отходы.

