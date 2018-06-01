В Мосгордуме заявили о тщетности борьбы оппозиции с "дачными" избирательными участками Рубрики: Общество

Global Look Press



"Если мы говорим о ситуации применительно к выборам мэра, которые должны состояться у нас в сентябре, то в любом случае эти предложения, конечно, уже работать на выборах мэра не будут. Есть четкая, определенная законодательством позиция, что все правила, условия, по которым проходит избирательная кампания, должны не только получить статус закона, но должны быть опубликованы не позднее, чем за 10 дней до назначения выборов. Соответственно, даже с точки зрения хронологии это невозможно", - цитирует Семенникова



По его словам, когда предложения мундепов поступят, они будут обсуждаться, но будут касаться уже будущих избирательных кампаний. "У меня сомнений нет в том, что вряд ли такой законопроект получит поддержку в Московской городской думе. Потому что буквально недавно мы, когда устанавливали эту норму, приводились весомые доводы о том, почему это надо сделать. Что это шаг современный, что огромное количество москвичей находятся в Московской области, и мы должны такую возможность им предоставить", - добавил парламентарий.



На этой неделе стало известно, что несколько оппозиционных советов депутатов Москву (Ломоносовского и Гагаринского муниципальных округов, а также округа Тропарево-Никулино) собрались в ближайшие дни внести в Мосгордуму законопроекты об отмене права создавать участки в других субъектах РФ на выборах мэра Москвы. Такие изменения предложил мэр Сергей Собянин.



Депутаты подчеркивали, что проект Сергея Собянина был принят в течение трех дней без обсуждения с экспертным сообществом, политическими партиями, органами местного самоуправления, что недопустимо в реформировании законодательства. "Усугубляет ситуацию тот факт, что инициатором поправки выступил один из возможных кандидатов на пост мэра Москвы, поэтому инициатива может быть воспринята как попытка "изменения правил игры", - подчеркнули представители оппозиции.



Независимые мундепы также беспокоятся из-за того, что голосование за пределами Москвы может повлечь бюджетные расходы на оплату работы членов новых комиссий, усложнит общественный контроль и работу наблюдателей. Также неизбежны задержки, связанные с транспортировкой документов и бюллетеней между территориальными и участковыми избирательными комиссиями.



Отметим, что Мосгордума в субботу, 2 июня, Инициатива независимых муниципальных депутатов об отмене загородных избирательных участков на предстоящих выборах мэра Москвы обречена на провал. Это следует из интервью главы комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению в столичном парламенте Александра Семенникова. Представители оппозиции ранее заявляли, что проект о "дачных" избирательных участках был принят слишком поспешно и с очевидными нарушениями законодательства."Если мы говорим о ситуации применительно к выборам мэра, которые должны состояться у нас в сентябре, то в любом случае эти предложения, конечно, уже работать на выборах мэра не будут. Есть четкая, определенная законодательством позиция, что все правила, условия, по которым проходит избирательная кампания, должны не только получить статус закона, но должны быть опубликованы не позднее, чем за 10 дней до назначения выборов. Соответственно, даже с точки зрения хронологии это невозможно", - цитирует Семенникова РИА "Новости" По его словам, когда предложения мундепов поступят, они будут обсуждаться, но будут касаться уже будущих избирательных кампаний. "У меня сомнений нет в том, что вряд ли такой законопроект получит поддержку в Московской городской думе. Потому что буквально недавно мы, когда устанавливали эту норму, приводились весомые доводы о том, почему это надо сделать. Что это шаг современный, что огромное количество москвичей находятся в Московской области, и мы должны такую возможность им предоставить", - добавил парламентарий.На этой неделе стало известно, что несколько оппозиционных советов депутатов Москву (Ломоносовского и Гагаринского муниципальных округов, а также округа Тропарево-Никулино) собрались в ближайшие дни внести в Мосгордуму законопроекты об отмене права создавать участки в других субъектах РФ на выборах мэра Москвы. Такие изменения предложил мэр Сергей Собянин.Депутаты подчеркивали, что проект Сергея Собянина был принят в течение трех дней без обсуждения с экспертным сообществом, политическими партиями, органами местного самоуправления, что недопустимо в реформировании законодательства. "Усугубляет ситуацию тот факт, что инициатором поправки выступил один из возможных кандидатов на пост мэра Москвы, поэтому инициатива может быть воспринята как попытка "изменения правил игры", - подчеркнули представители оппозиции.Независимые мундепы также беспокоятся из-за того, что голосование за пределами Москвы может повлечь бюджетные расходы на оплату работы членов новых комиссий, усложнит общественный контроль и работу наблюдателей. Также неизбежны задержки, связанные с транспортировкой документов и бюллетеней между территориальными и участковыми избирательными комиссиями.Отметим, что Мосгордума в субботу, 2 июня, утвердила дату проведения выборов градоначальника, дав тем самым старт предвыборной кампании. На утверждение даты у парламентариев еще было достаточно времени, однако они решили собраться в выходной день, чтобы принять соответствующее постановление как можно скорее.



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