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Столичный "Театр.doc" осенью останется без дома, но закрываться не собирается
3 июня 2018 г. | Время публикации 12:28
Рубрики: Культура  
 
Фото: Анна Астахова / Wikimedia
Коллектив московского "Театра.doc" предстоящей осенью в связи с истечением срока аренды будет вынужден покинуть помещение, где труппа существовала на протяжении последних трех лет. Когда и куда театр будет переезжать, пока непонятно: руководство учреждения сейчас ведет активные поиски новой площадки, где будет дан старт очередному сезону.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра передает, что в минувшую пятницу было проведено собрание коллектива, на котором обсуждались актуальные организационные и творческие вопросы. Участниками собрания были намечены дальнейшие шаги для "стабилизации жизни театра в этот сложный и переходный период". "Было решено, что "Театру.doc" быть и жить дальше", - подчеркнул собеседник агентства.

1 апреля от сердечного приступа скончался художественный руководитель и основатель "Театра.doc" Михаил Угаров. Он руководил театром вместе с женой Еленой Греминой, а также ставил пьесы в МХТ им. Чехова, Et Cetera, театрах "Школа современной пьесы" и "Практика".

Елена Гремина скоропостижно скончалась в реанимации Боткинской больницы в Москве спустя полтора месяца после смерти супруга, утром 16 мая. Причиной ее смерти стала почечная и сердечная недостаточность. Так театр остался без основателей.

Отметим, что Гремина была автором пьес на документальном материале, поставленных Угаровым: "Сентябрь.doc" (о событиях в Беслане), "Час восемнадцать" (спектакль памяти Сергея Магнитского), "Двое в твоем доме". В 2015 году, через три года после массовых акций протестов и задержаний 2012 года, в театре был поставлен документальный спектакль "Болотное дело". В 2017 году "Театр.doc" показал спектакль "Новая Антигона" по пьесе Елены Костюченко. В нем рассказывались истории матерей детей, погибших в 2004 году в школе в Беслане.
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