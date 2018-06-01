

На Софийской набережной доломали дома-памятники, снос которых ранее взбудоражил Москву (ВИДЕО) Рубрики: Архитектура

Moscow-Live.ru



"Прямо сейчас, в выходной день, на Софийской набережной доламывают до переднего фасада дом 1885 года постройки - один из домов, отданных на прокорм вандальному застройщику", - говорится в заявлении градозащитников из "Архнадзора" в







Как ранее рассказывали градозащитники, от пяти зданий остались в историческом квартале остались только фасады: это особняк княгини Н.Л. Оболенской 1817 года постройки, усадьба Якова Сивова 1821 года, жилой дом первой трети 19 века, дом архитектора Петрова второй половины 19 века и дом начала 20 века. Кроме того, был полностью снесен дом архитектора Елиева 1885 года постройки, являющийся ценным градоформирующим объектом, хотя снос таких зданий запрещен. Теперь на его месте стоят строительные бытовки.



По словам координатора "Архнадзора" Андрея Новичкова, большую часть построек пытались снести еще при бывшем мэре Москвы ради строительства элитного жилого и развлекательного комплекса, но работы были заморожены. Все это время здания были заброшенными, у некоторых не было кровли и перекрытий. Столичные власти могли настоять на восстановлении особняков, но не сделали этого.



Застройщиком участка является структура Capital Group ООО "Международный парк развлечений и туризма". Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект застройки в 2016 году. В мэрии тогда сообщили, что в районе Софийской набережной построят малоэтажный многофункциональный комплекс из нескольких зданий. При этом отмечалось, что туда войдут существующие памятники архитектуры, которые сохранят и отреставрируют. В минувшую пятницу компания Capital Group с подачи городских властей почти целиком уничтожила квартал с историческими зданиями XIX века в границах Софийской набережной, Болотной площади и Фалеевского переулка. Накануне вечером работы продолжились: застройщик доломал остатки одного из шести домов-памятников."Прямо сейчас, в выходной день, на Софийской набережной доламывают до переднего фасада дом 1885 года постройки - один из домов, отданных на прокорм вандальному застройщику", - говорится в заявлении градозащитников из "Архнадзора" в Facebook . Активисты сопроводили публикацию видеозаписью происходящего.Как ранее рассказывали градозащитники, от пяти зданий остались в историческом квартале остались только фасады: это особняк княгини Н.Л. Оболенской 1817 года постройки, усадьба Якова Сивова 1821 года, жилой дом первой трети 19 века, дом архитектора Петрова второй половины 19 века и дом начала 20 века. Кроме того, был полностью снесен дом архитектора Елиева 1885 года постройки, являющийся ценным градоформирующим объектом, хотя снос таких зданий запрещен. Теперь на его месте стоят строительные бытовки.По словам координатора "Архнадзора" Андрея Новичкова, большую часть построек пытались снести еще при бывшем мэре Москвы ради строительства элитного жилого и развлекательного комплекса, но работы были заморожены. Все это время здания были заброшенными, у некоторых не было кровли и перекрытий. Столичные власти могли настоять на восстановлении особняков, но не сделали этого.Застройщиком участка является структура Capital Group ООО "Международный парк развлечений и туризма". Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект застройки в 2016 году. В мэрии тогда сообщили, что в районе Софийской набережной построят малоэтажный многофункциональный комплекс из нескольких зданий. При этом отмечалось, что туда войдут существующие памятники архитектуры, которые сохранят и отреставрируют.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 1 июня 2018 г. Застройщик снес целый квартал исторических зданий напротив Кремля

Застройщик Золотого острова снес семь особняков и усадеб 19 века в границах Софийской набережной, Болотной площади и Фалеевского переулка. Еще одно здание снесено полностью, несмотря на статус ценного градоформирующего объекта.



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 3.06.2018 18:22 2 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00