

РПЦ устроила скандал из-за "еретичной" идеи размещения туалетов в московских храмах Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Одним из тех, кто решил выразить свой протест туалетам в церквях, стал член Патриаршего совета по культуре Леонид Калинин, выступивший в эфире радиостанции



По его мнению, строить санузлы допустимо только на прихрамовой территории, в трапезных или в воскресных школах. "Храм - это место молитвы, а не место справления нужд", - заключил собеседник журналистов. Радиостанция также приводит цитату общественников из "Благотворительного фонда Рождества Богородицы". Там настаивают на том, что "святость православных храмов не сочетается с понятием туалет".



Ситуацию прокомментировал и протоиерей Всеволод Чаплин. Он сказал телеканалу



Намного красочнее проблему представляют православные активисты с портала



Сами активисты не отстают. "В Москве есть храмы, где на первом этаже уже установили туалет. После чего строительство остановилось. Настоятель одного такого храма недоумевает: "Деньги есть, а храм не строится, почему?" Думается, батюшке стоит поискать причины в другом, - тут проблема духовного уровня", - объяснили верующие.



В заключении статьи размещен призыв ко всем православным христианам встать на защиту церквей от туалетов. "Очень может быть, что враг рода человеческого придет как раз через туалеты в храмах. Не случайно же люди, испытавшие клиническую смерть, говорят, что "там" пахнет канализацией", - пришел к выводу автор. Представители РПЦ и православные активисты выступили против строительства в храмовых помещениях общественных туалетов, что разрешается новыми правилами проектирования религиозных зданий. Верующие настаивают на том, что размещение санузлов в церквях - это осквернение святыни, которое может обернуться пришествием "врага рода человеческого".Одним из тех, кто решил выразить свой протест туалетам в церквях, стал член Патриаршего совета по культуре Леонид Калинин, выступивший в эфире радиостанции "Говорит Москва" . "Традиционно туалеты в храмах не размещали. В этом нет необходимости, во-первых, потому что, как правило, если речь идет о городских храмах, там всегда есть достаточное количество учреждений общепита, где всегда существуют по нормам туалеты. В конце концов, можно ими воспользоваться. Во-вторых, мне кажется, это какая-то ангажированность", - заявил Калинин.По его мнению, строить санузлы допустимо только на прихрамовой территории, в трапезных или в воскресных школах. "Храм - это место молитвы, а не место справления нужд", - заключил собеседник журналистов. Радиостанция также приводит цитату общественников из "Благотворительного фонда Рождества Богородицы". Там настаивают на том, что "святость православных храмов не сочетается с понятием туалет".Ситуацию прокомментировал и протоиерей Всеволод Чаплин. Он сказал телеканалу "360" , что наличие уборных в церквях допускается только в самых крайних случаях. В то же время он добавил, что священнослужители порой сами настаивают на том, чтобы санузел находился максимально близко к алтарю. Это необходимо для того, чтобы не попадаться на глаза прихожанам по пути к туалету.Намного красочнее проблему представляют православные активисты с портала "Русская народная линия" . Там утверждают, что подписи под обращением против устройства туалетов в храмах поставили уже более 700 000 прихожан. В публикации также говорится, что некие исследования МГУ показали, что канализация и санузлы, расположенные внутри храмов, приводят к распространению патогенных микробов фекальной массы. Кроме того, в статье приводится цитата "государственного эксперта Тренина А. Б.", который называет разрешение возводить в церквях туалеты "еретичным".Сами активисты не отстают. "В Москве есть храмы, где на первом этаже уже установили туалет. После чего строительство остановилось. Настоятель одного такого храма недоумевает: "Деньги есть, а храм не строится, почему?" Думается, батюшке стоит поискать причины в другом, - тут проблема духовного уровня", - объяснили верующие.В заключении статьи размещен призыв ко всем православным христианам встать на защиту церквей от туалетов. "Очень может быть, что враг рода человеческого придет как раз через туалеты в храмах. Не случайно же люди, испытавшие клиническую смерть, говорят, что "там" пахнет канализацией", - пришел к выводу автор.



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