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Пожар вспыхнул возле станции метро "Маяковская"
3 июня 2018 г. | Время публикации 17:37 | Последние изменения 17:55
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Возле станции метро "Маяковская" в центре Москвы в воскресенье днем вспыхнул пожар, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник. Позднее информацию о возгорании подтвердили и в пресс-службе столичного управления МЧС.

По словам сотрудников станции метрополитена, рядом со входом в метро находится строящийся объект, там загорелись кабели. По предварительной информации, на этом участке возводится гостиничный комплекс. Ранее газета "Ведомости" писала, что по данному адресу до начала строительства находился последний свободный участок на Тверской улице.

В Twitter московской подземки сообщалось, что северный вестибюль станции "Маяковская" Замоскворецкой линии временно закрывался "по техническим причинам", однако движение по всем линиям метро осуществлялось в штатном режиме.

Позже в пресс-службе метро сообщили "Интерфаксу", что северный вестибюль станции "Маяковская" Замоскворецкой линии в воскресенье днем закрывался для проверки в связи с появлением запаха дыма. "Проверка показала, что дым затянуло с улицы, инфраструктура метрополитена в порядке", - сказал собеседник агентства.

Данные о загорании изоляции кабеля в кабель-канале на строительной площадке возле метро подтвердили и в городском управлении МЧС. В ведомстве добавили, что сведений о пострадавших не поступало.

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