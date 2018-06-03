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"Нажать для слива. Only 1 time": адаптированный для иностранцев привокзальный туалет позабавил (и напугал) москвичей
3 июня 2018 г. | Время публикации 11:43
Рубрики: Областная инфраструктура  
 
Global Look Press
Попытки властей московского региона адаптировать инфраструктуру под гостей чемпионата мира по футболу уже не раз становились поводом для издевок, однако за 10 дней до старта турнира у горожан, возможно, появился новый фаворит - привокзальный туалет в подмосковном наукограде Фрязино. Как справедливо отметил на своей странице в Facebook столичный активист Алексей Денисов, от одного вида этого туалета у слабонервных и впечатлительных граждан могут возникнуть проблемы со здоровьем.

"Что удивило вначале, это отсутствие освещения. Заходишь в темный железный ящик со стойким запахом аммиака, включаешь фонарик на телефоне и видишь металлический унитаз со списанного РЖД-поезда на пьедестале. Естественно, все это подключено к централизованной яме, как мы это любим", - написал Денисов, сопроводив публикацию видеозаписью и фотографиями.



Отдельно активист отметил заботу о "заблудившихся в России иностранных туристах". "Предупреждающий значок над педалью слива: "Нажать для слива (только 1 раз). Push to drain (only 1 time)". Не знаю, что случится, если нажать два раза. Возможно, туалет полетит в космос или сломается система, либо провалится все в Тартар. Не стал проверять. Сделал все по инструкции", - заключил москвич.
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