"Нажать для слива. Only 1 time": адаптированный для иностранцев привокзальный туалет позабавил (и напугал) москвичей Рубрики: Областная инфраструктура

Global Look Press



"Что удивило вначале, это отсутствие освещения. Заходишь в темный железный ящик со стойким запахом аммиака, включаешь фонарик на телефоне и видишь металлический унитаз со списанного РЖД-поезда на пьедестале. Естественно, все это подключено к централизованной яме, как мы это любим", - написал Денисов, сопроводив публикацию видеозаписью и фотографиями.







Отдельно активист отметил заботу о "заблудившихся в России иностранных туристах". "Предупреждающий значок над педалью слива: "Нажать для слива (только 1 раз). Push to drain (only 1 time)". Не знаю, что случится, если нажать два раза. Возможно, туалет полетит в космос или сломается система, либо провалится все в Тартар. Не стал проверять. Сделал все по инструкции", - заключил москвич. Попытки властей московского региона адаптировать инфраструктуру под гостей чемпионата мира по футболу уже не раз становились поводом для издевок, однако за 10 дней до старта турнира у горожан, возможно, появился новый фаворит - привокзальный туалет в подмосковном наукограде Фрязино. Как справедливо отметил на своей странице в Facebook столичный активист Алексей Денисов, от одного вида этого туалета у слабонервных и впечатлительных граждан могут возникнуть проблемы со здоровьем."Что удивило вначале, это отсутствие освещения. Заходишь в темный железный ящик со стойким запахом аммиака, включаешь фонарик на телефоне и видишь металлический унитаз со списанного РЖД-поезда на пьедестале. Естественно, все это подключено к централизованной яме, как мы это любим", - написал Денисов, сопроводив публикацию видеозаписью и фотографиями.Отдельно активист отметил заботу о "заблудившихся в России иностранных туристах". "Предупреждающий значок над педалью слива: "Нажать для слива (только 1 раз). Push to drain (only 1 time)". Не знаю, что случится, если нажать два раза. Возможно, туалет полетит в космос или сломается система, либо провалится все в Тартар. Не стал проверять. Сделал все по инструкции", - заключил москвич.



Предыдущая статья | Следующая статья



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 3.06.2018 18:22 2 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00