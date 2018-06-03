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На следующей неделе москвичей ждет "температурный провал" с грозами и дождями
3 июня 2018 г. | Время публикации 13:53
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
На следующей неделе москвичам грозит еще один период холодной погоды, во время которого ожидаются дожди, грозы и усиление ветра, предупредил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, особенно неприятными станут вторник, среда и ночь на четверг.

"На следующей неделе погоду можно ассоциировать с качелями: вчера и сегодня по-летнему тепло, на 4 градуса выше нормы, но потом мы опять откатимся к середине апреля. Одним словом, москвичам придется нахмурить лоб. Хотя потом морщины разгладятся", - рассказал Вильфанд "Интерфаксу".

В понедельник теплая погода сохранится, однако уже во второй половине для жители столичного региона почувствуют надвигающийся холодный фронт. В ночь на вторник фронт уже дойдет до столицы и принесет с собой грозу и сильные ливни. В среду ночью температура упадет до 6-7 градусов, а днем воздух прогреется лишь до 11-13 градусов.

Особенно холодной будет ночь на четверг. По словам Вильфанда, текущий прогноз дает всего плюс 1-6 градусов, а в низинах Московской области и вовсе могут наблюдаться заморозки.

В пятницу циклон уйдет далеко на восток и лето начнет возвращаться, в выходные столбики термометров днем будут снова показывать 20 градусов и больше. А с 11 июня температурный фон достигнет и даже превысит климатическую норму.
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