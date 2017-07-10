

Подземные переходы в метро продолжают захламлять палатками, борьбой с которыми хвасталась мэрия Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



При этом ларьки продолжают распространяться по метрополитену, вызывая негодование пассажиров. Так, в скором времени торговые палатки появятся в и без того узком переходе на станции метро "Тимирязевская" в одноименном районе столицы. В сообществе местных жителей в



"Всех продавцов повыгоняли, немножко переждали и начали новую застройку, еще более основательную. Все видят и молчат", - посетовал один из жителей района. Другой москвич напоминает, что не так давно павильоны из этого перехода убирали с формулировкой "мешающие пассажиропотоку", а теперь хотят установить заново, снизив проходимость тоннеля, соединяющего подземку с железнодорожной станцией, в два раза.







Отметим, что в прошлом году депутат Мосгордумы Александр Семенников признал, что в ситуации с подземной торговлей город "не ушел никуда от 90-х годов", только теперь киоски "более симпатичные". Он подчеркнул, что выставляемые в палатках товары несут прямую угрозу жизни и здоровью москвичей: в частности, скопопортящиеся продукты с яйцом, с капустой, с курицей и так далее лежат не в холодильнике, а на прилавке.



Напомним, весной 2015 года столичные власти начали расторгать договоры аренды торговых павильонов в метро, объясняя это желанием навести порядок в бизнесе. Вопреки ожиданиям чиновников, крупные торговые сети в конкурсах на павильоны в подземных переходах не откликнулись, а мелких компаний было такое количество, что в ходе аукционов стоимость аренды лотов увеличивалась в разы, что делало покупку площадей невыгодной для скромных предпринимателей. После войны столичных властей с ларьками в подземных переходах прошло всего два-три года, а метро уже заставлено новыми палатками с теми же проблемами. На многих станциях подземки из-за этих торговых точек в часы пик банально не протолкнуться, а качество продаваемой продукции там зачастую оказывается настолько низким, что это вынуждены признавать даже чиновники.При этом ларьки продолжают распространяться по метрополитену, вызывая негодование пассажиров. Так, в скором времени торговые палатки появятся в и без того узком переходе на станции метро "Тимирязевская" в одноименном районе столицы. В сообществе местных жителей в Facebook проблематично найти хотя бы один положительный отзыв об этой инициативе чиновников."Всех продавцов повыгоняли, немножко переждали и начали новую застройку, еще более основательную. Все видят и молчат", - посетовал один из жителей района. Другой москвич напоминает, что не так давно павильоны из этого перехода убирали с формулировкой "мешающие пассажиропотоку", а теперь хотят установить заново, снизив проходимость тоннеля, соединяющего подземку с железнодорожной станцией, в два раза.Отметим, что в прошлом году депутат Мосгордумы Александр Семенников признал, что в ситуации с подземной торговлей город "не ушел никуда от 90-х годов", только теперь киоски "более симпатичные". Он подчеркнул, что выставляемые в палатках товары несут прямую угрозу жизни и здоровью москвичей: в частности, скопопортящиеся продукты с яйцом, с капустой, с курицей и так далее лежат не в холодильнике, а на прилавке.Напомним, весной 2015 года столичные власти начали расторгать договоры аренды торговых павильонов в метро, объясняя это желанием навести порядок в бизнесе. Вопреки ожиданиям чиновников, крупные торговые сети в конкурсах на павильоны в подземных переходах не откликнулись, а мелких компаний было такое количество, что в ходе аукционов стоимость аренды лотов увеличивалась в разы, что делало покупку площадей невыгодной для скромных предпринимателей.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 10 июля 2017 г. "Застряли в 90-х": война с нелегальными ларьками в подземных переходах оказалась бессмысленной

Переходы все так же заставлены киосками, которые по содержанию ничем не отличаются от развалов 90-х. В них продается продукция с поддельными брендами, а также еда, опасная для жизни и здоровья москвичей.



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