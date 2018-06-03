

Синоптики предупредили москвичей об опасном ветре в понедельник Рубрики: Погода

Global Look Press



По данным синоптиков, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в ночные часы опустится до 13-15 градусов (по области до 10-15), а днем столбики термометров поднимутся до отметки в 23-25 градусов (по области 20-25). Ветер западный, 5-10 метров в секунду, однако днем местами возможны порывы до 12-17 метров в секунду. Гидрометцентр России повысил до желтого уровень погодной опасности в столичном регионе на понедельник в связи с порывистым ветром и высокой вероятностью пожаров. Соответствующая информация опубликована на сайте учреждения.По данным синоптиков, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в ночные часы опустится до 13-15 градусов (по области до 10-15), а днем столбики термометров поднимутся до отметки в 23-25 градусов (по области 20-25). Ветер западный, 5-10 метров в секунду, однако днем местами возможны порывы до 12-17 метров в секунду.



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