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Синоптики предупредили москвичей об опасном ветре в понедельник
3 июня 2018 г. | Время публикации 18:00
Рубрики: Погода  
 
Global Look Press
Гидрометцентр России повысил до желтого уровень погодной опасности в столичном регионе на понедельник в связи с порывистым ветром и высокой вероятностью пожаров. Соответствующая информация опубликована на сайте учреждения.

По данным синоптиков, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в ночные часы опустится до 13-15 градусов (по области до 10-15), а днем столбики термометров поднимутся до отметки в 23-25 градусов (по области 20-25). Ветер западный, 5-10 метров в секунду, однако днем местами возможны порывы до 12-17 метров в секунду.
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Воскресенье, 3 июня 2018 г. // Последняя новость 18:00
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