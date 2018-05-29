Яшин и Гудков лицом к лицу обсудили план борьбы с Собяниным (ВИДЕО)

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Участники мероприятия потребуют возвращения реальных полномочий районным депутатам, отмены муниципального фильтра и допуска всех независимых кандидатов до выборов.

2 июня 2018 г. ПАРНАС констатировал провал попыток оппозиции объединиться для борьбы с Собяниным

1 июня 2018 г. Официальный список кандидатов в мэры Москвы определится не позднее 13 июля