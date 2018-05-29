Яшин и Гудков лицом к лицу обсудили план борьбы с Собяниным (ВИДЕО)

В воскресенье днем на территории завода "Флакон" состоялся второй конгресс независимых муниципальных депутатов. В отличие от предыдущего мероприятия, которое было посвящено исключительно местному самоуправлению, сегодняшняя беседа всецело строилась вокруг предстоящих выборов мэра Москвы. Конгресс не обошли вниманием наиболее заметные представители столичной оппозиции: Дмитрий Гудков, Илья Яшин и Сергей Митрохин. Договориться у них в очередной раз не вышло, однако некоторых позитивных результатов политики все-таки достигли.
Первым из потенциальных кандидатов выступил бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Он начал свою речь с радикальной идеи: объявить действующему мэру ультиматум, суть которого в следующем: либо Сергей Собянин позволяет зарегистрироваться абсолютно всем конкурентам, либо оппозиция объявляет ему бойкот. В таком случае Собянину придется бороться на выборах самому с собой, а это нанесет удар по легитимности голосования. Этого, по мнению Гудкова, "Единая Россия" опасается больше всего.
Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин возразил Гудкову, что не нужно всегда пытаться кого-то перехитрить. Он подчеркнул, что с действующей властью нужно разговаривать исключительно с позиции силы, только тогда ультиматумы могут сработать. Для того, чтобы эту силу сконцентрировать, а не "размазывать", оппозиции необходимо выдвинуть единого кандидата, подчеркнул Яшин.
Гудков в ответ напомнил, что идея выдвижения единого кандидата витает в воздухе еще с прошлой осени, однако в этом нет никакого смысла, если хотя бы один из потенциальных участников выборов отказывается от борьбы в праймериз. Таким образом беседа свелась к обсуждению партии "Яблоко", которая сейчас проводит собственные праймериз, обособившись от других противников действующей власти.
Из зала прозвучал вопрос, готов ли каждый из присутствующих политиков запереться в комнате вместе с остальными кандидатами и сидеть там до тех пор, пока не будет выбран единственный представитель оппозиции на выборах градоначальника. Гудков и Яшин ответили положительно. Последний в шутку предложил для места переговоров комнату у себя дома, добавив, что его мама делает очень вкусные пирожки. Митрохин же от ответа раз за разом уходил, ссылаясь на то, что он представляет интересы партии.
В конечном счете от Яшина и Гудкова прозвучало нечто похожее на конкретное решение проблемы. Они предложили дождаться окончания праймериз "Яблока", а затем выйти на всеобщие праймериз оппозиции. Ответ от "Яблока" политики надеются узнать до среды. Отметим, что трансляцию праймериз вел "Московский активист"
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