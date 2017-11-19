Полиция заблокировала выходы с футбольного турнира антифашистов в Москве

В воскресенье утром на футбольный турнир, организованный в Москве антифашистами, нагрянули сотрудники правоохранительных органов, сообщает "ОВД-Инфо"
со ссылкой на одного из участников мероприятия. По словам собеседника портала, полицейские перекрыли выходы из помещения, загоняя людей дубинками внутрь.
Очевидец происходящего также отметил, что стражи порядка сперва проверяли документы у всех, кто приходил к месту проведения турнира, у некоторых проверяли личные вещи. Затем представители полиции вошли в помещение, где должно было состояться соревнование.
Отметим, что в ноябре прошлого года полиция помешала проведению турнира по мини-футболу, посвященному памяти погибших антифашистов
, который проходил в спорткомплексе на территории столичного парка "Лосиный остров".
Тогда представителей правоохранительных органов было около 20 человек. С ними приехали люди в штатском - предположительно, сотрудники Центра "Э". "Сначала они пришли и просто интересовались, что тут происходит. Потом начали выдергивать по одному, потом забирать паспорта. Документы отфотографировали", - рассказывал один из участников.
В результате полицейские задержали находившуюся в спортзале девушку - у нее не оказалось документов. Ее отвезли в отдел полиции для выяснения личности. Кроме того, был задержан спорткомплекса - гражданин Узбекистана.