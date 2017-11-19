NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
3
марта
pda
Поиск
Архив

Полиция заблокировала выходы с футбольного турнира антифашистов в Москве
3 марта 2018 г. | Время публикации 12:09
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
В воскресенье утром на футбольный турнир, организованный в Москве антифашистами, нагрянули сотрудники правоохранительных органов, сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на одного из участников мероприятия. По словам собеседника портала, полицейские перекрыли выходы из помещения, загоняя людей дубинками внутрь.

Очевидец происходящего также отметил, что стражи порядка сперва проверяли документы у всех, кто приходил к месту проведения турнира, у некоторых проверяли личные вещи. Затем представители полиции вошли в помещение, где должно было состояться соревнование.

Отметим, что в ноябре прошлого года полиция помешала проведению турнира по мини-футболу, посвященному памяти погибших антифашистов, который проходил в спорткомплексе на территории столичного парка "Лосиный остров".

Тогда представителей правоохранительных органов было около 20 человек. С ними приехали люди в штатском - предположительно, сотрудники Центра "Э". "Сначала они пришли и просто интересовались, что тут происходит. Потом начали выдергивать по одному, потом забирать паспорта. Документы отфотографировали", - рассказывал один из участников.

В результате полицейские задержали находившуюся в спортзале девушку - у нее не оказалось документов. Ее отвезли в отдел полиции для выяснения личности. Кроме того, был задержан спорткомплекса - гражданин Узбекистана.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Полиция вмешалась в футбольный турнир памяти погибших антифашистов
19 ноября 2017 г.
Полиция вмешалась в футбольный турнир памяти погибших антифашистов
На мероприятие нагрянуло около 20 полицейских, а также люди в штатском - предположительно, сотрудники Центра "Э". Они задержали одну девушку, а также сотрудника спорткомплекса - уроженца Узбекистана.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
3.03.2018   13:32
4
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 3 марта 2018 г. // Последняя новость 13:07
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>