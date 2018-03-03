Студентов Физтеха, где на думских выборах "Яблоко" обошло ЕР, призывают в этот раз голосовать "традиционно" Рубрики: Общество

Global Look Press



В конце февраля после ученого совета прошло собрание с несколькими преподавателями кафедры, на которых обсуждались выборы. Кроме того, отдельные представители ректората проводили "предвыборные" встречи с членами студсоветов. Также известно, что ректор Физтеха Николай Кудрявцев подписал распоряжение о пропуске занятий на время выборов с 16 по 19 марта.



"В целях содействия проведению выборной кампании Президента РФ разрешить пропуск учебных занятий обучающимся, планирующим принять участие в выборах по месту постоянной регистрации за пределами Москвы и Московской области 18 марта 2018 года. Пропуски занятий в период с 16 по 19 марта 2018 года считать уважительными на основании личного заявления обучающегося", - говорится в документе.



Один из студентов МФТИ написал, что преподаватель кафедры высшей математики призвал студентов голосовать на выборах "традиционным путем", а при желании голосовать "нетрадиционно" - голосовать по месту прописки. Один из членов студсовета на условиях анонимности также подтвердил "МБХ" факт давления на студентов представителями ректората.



"За семь лет ничего не изменилось: Физтеху все также нужны деньги, а Путину - проценты. Но я все же надеюсь когда-нибудь жить в стране, в которой образование и науку поддерживают не за "традиционный" способ голосования, а потому что это действительно важно государству", - посетовал один из учащихся в соцсети "ВКонтакте".



Напомним, незадолго до выборов в Государственную Думу РФ в 2011 году в СМИ



Студент также утверждал, что старостам первых 25 групп по физтеху, в которых более 80% людей придет голосовать до 12 часов, обещали по 2000 рублей и некие бонусы. "Также нас просили призывать оппозиционеров брать открепительные и голосовать на другом участке (например, в администрации), чтобы не портить статистику по физтеху", - отмечал Балицкий.



Председатель факультета управления и прикладной математики (ФУПМ) МФТИ Денис Дмитриев прокомментировал эту историю так: "Мы еженедельно проводим собрания старост, в этот раз мой заместитель поделился своим мнением о выборах. Аналогии о связи льгот для МФТИ и процента голосования за "ЕдРо", которые он провел, являются его личным мнением. Я, например, эту позицию не разделяю. Две тысячи старостам действительно обещали, но эти деньги выдаются за явку вне зависимости от их политических взглядов студенческими структурами института".



Отметим, что на думских выборах 2016 года на УИК N338, где голосуют студенты МФТИ, "Единая Россия" набрала только 11,98 процента голосов, заняв третье место. Лидером же на участке стала партия "Яблоко" (36,53%). Студенты Московского физико-технического института (МФТИ) в социальных сетях жалуются на давление, которое оказывается на них в связи с предстоящими президентскими выборами. Так, учащимся разрешили прогуливать занятия на период выборов, а голосовать не за "основного" кандидата им рекомендовали на участках по месту прописки, чтобы не портить статистику УИК, находящегося на территории вуза, сообщает "МБХ медиа".В конце февраля после ученого совета прошло собрание с несколькими преподавателями кафедры, на которых обсуждались выборы. Кроме того, отдельные представители ректората проводили "предвыборные" встречи с членами студсоветов. Также известно, что ректор Физтеха Николай Кудрявцев подписал распоряжение о пропуске занятий на время выборов с 16 по 19 марта."В целях содействия проведению выборной кампании Президента РФ разрешить пропуск учебных занятий обучающимся, планирующим принять участие в выборах по месту постоянной регистрации за пределами Москвы и Московской области 18 марта 2018 года. Пропуски занятий в период с 16 по 19 марта 2018 года считать уважительными на основании личного заявления обучающегося", - говорится в документе.Один из студентов МФТИ написал, что преподаватель кафедры высшей математики призвал студентов голосовать на выборах "традиционным путем", а при желании голосовать "нетрадиционно" - голосовать по месту прописки. Один из членов студсовета на условиях анонимности также подтвердил "МБХ" факт давления на студентов представителями ректората."За семь лет ничего не изменилось: Физтеху все также нужны деньги, а Путину - проценты. Но я все же надеюсь когда-нибудь жить в стране, в которой образование и науку поддерживают не за "традиционный" способ голосования, а потому что это действительно важно государству", - посетовал один из учащихся в соцсети "ВКонтакте".Напомним, незадолго до выборов в Государственную Думу РФ в 2011 году в СМИ появилась информация о том, что строительство нового общежития будет заморожено в том случае, если учащиеся не отдадут свои голоса за единороссов в нужном количестве. "Избирательный участок, к которому отнесен кампус, будет предназначен для голосования около 2500 физтехов и мизерного количества посторонних людей. Поэтому по результатам будет прозрачно видно, как физтех относится к правящей партии", - говорилось в письме старосты Алексея Балицкого к своим однокурсникам.Студент также утверждал, что старостам первых 25 групп по физтеху, в которых более 80% людей придет голосовать до 12 часов, обещали по 2000 рублей и некие бонусы. "Также нас просили призывать оппозиционеров брать открепительные и голосовать на другом участке (например, в администрации), чтобы не портить статистику по физтеху", - отмечал Балицкий.Председатель факультета управления и прикладной математики (ФУПМ) МФТИ Денис Дмитриев прокомментировал эту историю так: "Мы еженедельно проводим собрания старост, в этот раз мой заместитель поделился своим мнением о выборах. Аналогии о связи льгот для МФТИ и процента голосования за "ЕдРо", которые он провел, являются его личным мнением. Я, например, эту позицию не разделяю. Две тысячи старостам действительно обещали, но эти деньги выдаются за явку вне зависимости от их политических взглядов студенческими структурами института".Отметим, что на думских выборах 2016 года на УИК N338, где голосуют студенты МФТИ, "Единая Россия" набрала только 11,98 процента голосов, заняв третье место. Лидером же на участке стала партия "Яблоко" (36,53%).



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