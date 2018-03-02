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Мэрия пообещала до конца марта открыть три новые станции на салатовой линии метро
3 марта 2018 г. | Время публикации 17:43 | Последние изменения 18:29
Рубрики: Метрополитен  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Новый участок Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена с тремя станциями планируется открыть для пассажиров до конца марта, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. По словам чиновника, строительные работы на этом отрезке салатовой линии подземки уже завершены.

"Мы планируем запустить пассажирское движение по новому участку Люблинско-Дмитровской линии со станциями "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская" до конца месяца. Сейчас идет пусконаладка, монтаж оборудования, фактически мы вышли на финишную прямую", - заявил Хуснуллин.

По его словам, параллельно завершаются работы по строительству электродепо "Лихоборы", которое необходимо для обслуживания поездов этой линии.

Напомним, что 10 марта для присоединения новых станций к действующей системе метро будут временно закрыты станции "Бутырская" и "Фонвизинская" Люблинско-Дмитровской линии. Таким образом, на протяжении всего дня поезда будут следовать только до станции "Марьина Роща".

От станции "Петровско-Разумовская" пассажиры смогут проехать только по Серпуховско-Тимирязевской линии. На станции метро "Марьина Роща" будет организована выдача компенсационных билетов для бесплатного прохода на станцию "Владыкино", а вблизи станций "Петровско-Разумовская" и "Марьина Роща" будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров и работники ГКУ "Организатор перевозок". В обычном режиме метрополитен возобновит работу в воскресенье, 11 марта, в 5:30 утра.

Власти рассчитывают, что с открытием новых станций метро улучшится транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино и Бескудниковского района. Пользоваться станциями, как ожидается, будут около 150 тысяч пассажиров.
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