

На Москву в ближайшие часы обрушится новый мощный снегопад Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



"По предварительным расчетам, за сутки с небольшим на Москву выпадет около 14 см снега, что составит чуть более 40 процентов мартовской нормы. В настоящее время снежный циклон накрыл уже Калужскую и Тульскую области и в ближайшие часы подберется к столичному региону", - заявили в Гидрометцентре.



По словам собеседника агентства, в ближайшую неделю среднесуточная температура воздуха в Москве останется на 4-7 градусов ниже климатической нормы, которая в первую декаду марта составляет около минус 4 градусов.



Отметим, что южный циклон не принесет с собой потепления. Так, днем в воскресенье температура составит минус 7-9 градусов, в ночь на понедельник 11-13 градусов мороза, а днем 5 марта ожидается минус 6-8. Синоптики прогнозируют, что к Международному женскому дню морозы немного ослабнут, но оттепелей не ожидается: дневная температура воздуха продолжит колебаться в районе минус 2-7 градусов.



Ранее на этой неделе замдиректора Гидрометцентра России Геннадий Елисеев



Нынешняя погода в Москве отличается от нормы примерно на 9-10 градусов. Последний раз примерно такая же холодная погода была в 2013 году: март был холоднее февраля на 5-6 градусов, а высота сугробов в конце первого весеннего месяца составляла до 60 сантиметров. По всей вероятности, нулевые температуры придут в столичный регион лишь в конце месяца. В субботу, 3 марта, во второй половине дня в столичный регион придет южный циклон, который принесет с собой почти половину месячной нормы осадков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России. Согласно прогнозам синоптиков, прекращения снегопада можно будет ожидать лишь к утру понедельника."По предварительным расчетам, за сутки с небольшим на Москву выпадет около 14 см снега, что составит чуть более 40 процентов мартовской нормы. В настоящее время снежный циклон накрыл уже Калужскую и Тульскую области и в ближайшие часы подберется к столичному региону", - заявили в Гидрометцентре.По словам собеседника агентства, в ближайшую неделю среднесуточная температура воздуха в Москве останется на 4-7 градусов ниже климатической нормы, которая в первую декаду марта составляет около минус 4 градусов.Отметим, что южный циклон не принесет с собой потепления. Так, днем в воскресенье температура составит минус 7-9 градусов, в ночь на понедельник 11-13 градусов мороза, а днем 5 марта ожидается минус 6-8. Синоптики прогнозируют, что к Международному женскому дню морозы немного ослабнут, но оттепелей не ожидается: дневная температура воздуха продолжит колебаться в районе минус 2-7 градусов.Ранее на этой неделе замдиректора Гидрометцентра России Геннадий Елисеев сообщил , что циклон принесет в Москву не только сильные снегопады, но также ветер до 15-20 метров в секунду, метель, заносы на дорогах и гололедицу.Нынешняя погода в Москве отличается от нормы примерно на 9-10 градусов. Последний раз примерно такая же холодная погода была в 2013 году: март был холоднее февраля на 5-6 градусов, а высота сугробов в конце первого весеннего месяца составляла до 60 сантиметров. По всей вероятности, нулевые температуры придут в столичный регион лишь в конце месяца.



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