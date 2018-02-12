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В Москве начался первый переезд по реновации - в дом, "украденный" у очередников
3 марта 2018 г. | Время публикации 15:36 | Последние изменения 17:24
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
В столичном районе Северное Измайлово с трех домов на улице Константина Федина сегодня стартовал первый переезд в рамках программы реновации, объявила заместитель префекта Восточного административного округа Наталия Голованова. Квартиры для переселенцев подготовлены в скандально известной новостройке на 5-й Парковой улице, которую власти первоначально обещали предоставить очередникам, а также собственникам ветхого и аварийного жилья.

Голованова заявила, что столичные власти помогают с переездом пенсионерам и переселенцам, оказавшимся в сложной ситуации: присланные мэрией рабочие грузят коробки с мебелью и перевозят их в новые квартиры, сообщает ТАСС.

Отметим, что дом на 5-й Парковой улице, куда начали переезжать измайловские переселенцы, строился по другой жилищной программе, а затем здание переделали под стандарты реновации, фактически "украв" его у очередников. Также примечателен и тот факт, что в этом доме квартир вдвое больше, чем переселенцев. О принципах, по которым распределялись квартиры, не известно ровным счетом ничего.

Первый собственник жилья по реновации появился 28 февраля. Как рассказывал замглавы департамента городского имущества Максим Гаман, первопроходцем стала москвичка Юлия Белова. 16 февраля она заключила с департаментом городского имущества договор мены и получила ключи от новой квартиры. 26 февраля право собственности на новое жилье было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.

В то же время противников программы реновации насторожила серьезная спешка при переселении: жителей вынуждают освободить старую квартиру в течение пяти дней, не выдавая ни плана БТИ, ни экспликации (пояснение к архитектурному проекту, эскизу помещения), ни других необходимых документов. При этом в 20 квартирах нового дома были обнаружены недоделки.
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