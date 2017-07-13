Главу Мосприроды уволили за игнорирование требований прокуратуры

Виталий Видяпин на этой неделе был уволен с должности руководителя Мосприроды - ведомства, образованного для охраны особо охраняемых природных территорий столицы. Официальных заявлений на этот счет представители мэрии не делали, однако подтверждение данной информации можно найти на сайте московской прокуратуры и на городском портале единого информационного пространства мировых судей. Кадровые перестановки в Мосприроде первым заметил
блогер Иван Ежиков.
"Тот адский распил, который вслед за Рябоконем (Игорь Рябоконь, бывший руководитель ведомства. - Прим. ред.
) устроил в Мосприроде Виталий Видяпин, не прошел даром. В ГПБУ "Мосприрода" новый генеральный директор - Хрунов Леонид Григорьевич. В прошлом он возглавлял Дирекцию природной территории "Царицыно". Очень надеюсь, что он пойдет на контакт. Я с радостью передам ему все материалы на его предшественников, если он захочет навести порядок", - отметил Ежиков.
О причинах увольнения блогер не пишет, однако свет на сложившуюся ситуацию проливает заявление, опубликованное
на сайте столичной прокуратуры 28 февраля. В нем указано, что надзорное ведомство в прошлом году провело проверку соблюдения Мосприродой законодательства о государственных закупках. Как оказалось, по итогам исполнения заключенного договора ведомство приняло работы ненадлежащего качества, закрыв глаза на нарушения со стороны подрядчика.
Руководителю Мосприроды было внесено представление о необходимости незамедлительного устранения нарушений и рассмотрении акта реагирования с участием представителя прокуратуры. Однако ответ на представление был направлен в надзорное ведомство на 2 месяца позже установленного законом срока. Кроме того, представление было рассмотрено без участия прокурора.
В связи с этим прокуратура Северо-Западного административного округа возбудила дело об административном нарушении по статье 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом). "Вышеуказанное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа. В настоящее время нарушения законодательства, указанные в представлении прокурора, устранены, лицо, ответственное за подготовку ответа на представление прокурора, уволено с занимаемой должности", - говорится в сообщении прокуратуры.
Фамилия Видяпина в заявлении надзорного ведомства не упоминается, однако сведения об этом деле размещены на сайте
единого информационного пространства мировых судей Москвы. В качестве привлекаемого к ответственности лица там указан Видяпин В. В., которому вменяется статья 17.7 КоАП. Судя по карточке дела, штраф теперь уже бывшему чиновнику составил всего 2000 рублей.