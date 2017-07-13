NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
3
марта
pda
Поиск
Архив

Главу Мосприроды уволили за игнорирование требований прокуратуры
3 марта 2018 г. | Время публикации 13:07 | Последние изменения 13:15
Рубрики: Экология  
 
Мосприрода
Виталий Видяпин на этой неделе был уволен с должности руководителя Мосприроды - ведомства, образованного для охраны особо охраняемых природных территорий столицы. Официальных заявлений на этот счет представители мэрии не делали, однако подтверждение данной информации можно найти на сайте московской прокуратуры и на городском портале единого информационного пространства мировых судей. Кадровые перестановки в Мосприроде первым заметил блогер Иван Ежиков.

"Тот адский распил, который вслед за Рябоконем (Игорь Рябоконь, бывший руководитель ведомства. - Прим. ред.) устроил в Мосприроде Виталий Видяпин, не прошел даром. В ГПБУ "Мосприрода" новый генеральный директор - Хрунов Леонид Григорьевич. В прошлом он возглавлял Дирекцию природной территории "Царицыно". Очень надеюсь, что он пойдет на контакт. Я с радостью передам ему все материалы на его предшественников, если он захочет навести порядок", - отметил Ежиков.

О причинах увольнения блогер не пишет, однако свет на сложившуюся ситуацию проливает заявление, опубликованное на сайте столичной прокуратуры 28 февраля. В нем указано, что надзорное ведомство в прошлом году провело проверку соблюдения Мосприродой законодательства о государственных закупках. Как оказалось, по итогам исполнения заключенного договора ведомство приняло работы ненадлежащего качества, закрыв глаза на нарушения со стороны подрядчика.

Руководителю Мосприроды было внесено представление о необходимости незамедлительного устранения нарушений и рассмотрении акта реагирования с участием представителя прокуратуры. Однако ответ на представление был направлен в надзорное ведомство на 2 месяца позже установленного законом срока. Кроме того, представление было рассмотрено без участия прокурора.

В связи с этим прокуратура Северо-Западного административного округа возбудила дело об административном нарушении по статье 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом). "Вышеуказанное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа. В настоящее время нарушения законодательства, указанные в представлении прокурора, устранены, лицо, ответственное за подготовку ответа на представление прокурора, уволено с занимаемой должности", - говорится в сообщении прокуратуры.

Фамилия Видяпина в заявлении надзорного ведомства не упоминается, однако сведения об этом деле размещены на сайте единого информационного пространства мировых судей Москвы. В качестве привлекаемого к ответственности лица там указан Видяпин В. В., которому вменяется статья 17.7 КоАП. Судя по карточке дела, штраф теперь уже бывшему чиновнику составил всего 2000 рублей.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Руководство столичных парков выделяет миллионы рублей на несуществующую охрану
13 октября 2017 г.
Руководство столичных парков выделяет миллионы рублей на несуществующую охрану
В столичных парках работает только половина постов охраны, охранники же там работают только 12 часов из 24, а шлагбаумы регулярно ломаются. Руководство ГПБУ "Мосприрода" на ситуацию внимания не обращает.
13 июля 2017 г.
7 августа 2017 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
3.03.2018   13:32
4
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 3 марта 2018 г. // Последняя новость 13:07
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>