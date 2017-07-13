Главу Мосприроды уволили за игнорирование требований прокуратуры

13 октября 2017 г. Руководство столичных парков выделяет миллионы рублей на несуществующую охрану

В столичных парках работает только половина постов охраны, охранники же там работают только 12 часов из 24, а шлагбаумы регулярно ломаются. Руководство ГПБУ "Мосприрода" на ситуацию внимания не обращает.