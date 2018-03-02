На митинге в поддержку Путина в "Лужниках" задержали сторонников Навального

В Москве на территории комплекса "Лужники" в воскресенье днем прошел митинг "За сильную Россию" в поддержку президента Владимира Путина. Как передает портал "ОВД-Инфо"
, спустя примерно полчаса после начала мероприятия полиция начала задержания. В числе тех, кого увели стражи порядка, оказалось несколько сторонников оппозиционера Алексея Навального.
По словам координатора штаба Навального в Королеве Алексея Голышева, в "Лужниках" задержали нескольких соратников основателя Фонда борьбы с коррупцией, приехавших из подмосковного города Пушкино. Один из них, Александр Гольцов, нес с собой наклейки и значки.
Голышев отметил, что основную часть задержанных "держат в служебном помещении и запугивают". Активистку Елену Захарову отвезли в отдел полиции по району Хамовники, но затем отпустили без составления протокола.
Кроме того, полиция задержала двух зоозащитниц Марию Погодину и Наталью Анашину за то, что они фотографировались с пластиковыми планшетами с символикой "Горячей линии" возле предвыборного штаба Владимира Путина. Правоохранители заявили, что фото с планшетами расценивается как митинг или пикет. Погодину и Анашину увезли в отдел полиции по району Арбат.
Как сообщалось ранее, в ходе мероприятия Путин, который баллотируется на новый срок на посту президента РФ, пообещал присутствующим "десятилетия ярких побед"
, если он победит на выборах. В ходе мероприятия глава государства спел гимн России, поблагодарил всех за поддержку, а выступившие со сцены деятели культуры, шоу-бизнеса и спортсмены призвали сограждан прийти 18 марта на избирательные участки.
На разогреве у президента выступала группа "Руки вверх". Собравшиеся подпевали артистам. В руках у участников митинга были плакаты с прямолинейными лозунгами вроде "За нашего президента" и "За Путина". По оценке пресс-секретаря избирательного штаба кандидата Андрея Кондрашова, за час до официального старта на стадион прибыли 80 тысяч человек из 100 тысяч, которые вмещает чаша.
Отметим, что вопросы вызывала законность участия президента в подобном мероприятии. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на это заявил, что Путин замещает государственную должность, а значит на него это требование не распространяется.
Ранее "Эхо Москвы" сообщало, что на митинг по разнарядке
собирают бюджетников, пенсионеров и студентов. Требования явиться не оформляются в виде документов, но устные распоряжения были отданы недвусмысленно, поясняет радиостанция. Людей планировали даже привозить из других федеральных округов. Задействована и традиционная схема с использованием объявлений на форумах массовок. Гражданам, готовым поддержать Путина за денежное вознаграждение, предлагали по 500 рублей.