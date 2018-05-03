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Ряд улиц перекроют в центре столицы с 3 до 7 мая
3 мая 2018 г. | Время публикации 10:37 | Последние изменения 13:44
Рубрики: Автотранспорт  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
С 3 по 7 мая московским автомобилистам предстоит строить свои маршруты с учетом перекрытий, необходимых для проведения парада Победы и инаугурации президента. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на сведения департамента транспорта.

Так, 3 мая с 17.00 перекроют Звенигородское шоссе, Красную Пресню, Баррикадную улицу, Садовое кольцо от Баррикадной до Триумфальной площади, улицы Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Театральный проезд, Петровку, Мясницкую улицу, Лубянский проезд, Старую и Новую площади, Маросейку, Китайгородский проезд, Солянку, Устьинский проезд, Устинскую, Серебряническую, Подгорскую, Болотную набережные, Болотную улицу, Большой Москворецкий мост, Васильевский спуск, Москворецкую улицу, Кремлевскую, Москворецкую, Котельническую, Гончарную и Краснохолмскую набережные, Воздвиженку, Новый Арбат до Новинского бульвара. А 5 мая с 12.00 на время проведения мотопарада перекроют часть Садового кольца, проспект Мира, а также улицы на Воробьевых горах.

С 6.00 6 мая нельзя будет проехать по Звенигородскому шоссе, Красной Пресне, Садовому от Баррикадной до Триумфальной площади, Тверской до Моховой, Охотному Ряду, Театральному проезду, Петровке, Мясницкой улице, Лубянскому проезду, Старой и Новой площадям, Маросейке, Китайгородскому проезду, Солянке, Устьинскому проезду, Устинской, Серебрянической, Подгорской, Болотной набережным, Болотной улице, Большому Москворецкому мосту, Васильевскому спуску, Москворецкой улице, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережным, Воздвиженке, Новому Арбату до Новинского бульвара.

7 мая в связи с проведением церемонии вступления в должность президента Владимира Путина с 9.00 до 15.00 будут полностью закрыты Ильинка от Старой площади до Ветошного переулка, Москворецкая улица со стороны парка Зарядье. Cтоличный департамент транспорта призывает водителей избегать поездок на машине в центр города или тщательно планировать маршруты.

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