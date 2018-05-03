Ряд улиц перекроют в центре столицы с 3 до 7 мая Рубрики: Автотранспорт

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Так, 3 мая с 17.00 перекроют Звенигородское шоссе, Красную Пресню, Баррикадную улицу, Садовое кольцо от Баррикадной до Триумфальной площади, улицы Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Театральный проезд, Петровку, Мясницкую улицу, Лубянский проезд, Старую и Новую площади, Маросейку, Китайгородский проезд, Солянку, Устьинский проезд, Устинскую, Серебряническую, Подгорскую, Болотную набережные, Болотную улицу, Большой Москворецкий мост, Васильевский спуск, Москворецкую улицу, Кремлевскую, Москворецкую, Котельническую, Гончарную и Краснохолмскую набережные, Воздвиженку, Новый Арбат до Новинского бульвара. А 5 мая с 12.00 на время проведения мотопарада перекроют часть Садового кольца, проспект Мира, а также улицы на Воробьевых горах.



С 6.00 6 мая нельзя будет проехать по Звенигородскому шоссе, Красной Пресне, Садовому от Баррикадной до Триумфальной площади, Тверской до Моховой, Охотному Ряду, Театральному проезду, Петровке, Мясницкой улице, Лубянскому проезду, Старой и Новой площадям, Маросейке, Китайгородскому проезду, Солянке, Устьинскому проезду, Устинской, Серебрянической, Подгорской, Болотной набережным, Болотной улице, Большому Москворецкому мосту, Васильевскому спуску, Москворецкой улице, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережным, Воздвиженке, Новому Арбату до Новинского бульвара.



7 мая в связи с проведением церемонии вступления в должность президента Владимира Путина с 9.00 до 15.00 будут полностью закрыты Ильинка от Старой площади до Ветошного переулка, Москворецкая улица со стороны парка Зарядье. Cтоличный департамент транспорта призывает водителей избегать поездок на машине в центр города или тщательно планировать маршруты.



С 3 по 7 мая московским автомобилистам предстоит строить свои маршруты с учетом перекрытий, необходимых для проведения парада Победы и инаугурации президента. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на сведения департамента транспорта.Так,с 17.00 перекроют Звенигородское шоссе, Красную Пресню, Баррикадную улицу, Садовое кольцо от Баррикадной до Триумфальной площади, улицы Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Театральный проезд, Петровку, Мясницкую улицу, Лубянский проезд, Старую и Новую площади, Маросейку, Китайгородский проезд, Солянку, Устьинский проезд, Устинскую, Серебряническую, Подгорскую, Болотную набережные, Болотную улицу, Большой Москворецкий мост, Васильевский спуск, Москворецкую улицу, Кремлевскую, Москворецкую, Котельническую, Гончарную и Краснохолмскую набережные, Воздвиженку, Новый Арбат до Новинского бульвара. Ас 12.00 на время проведения мотопарада перекроют часть Садового кольца, проспект Мира, а также улицы на Воробьевых горах.С 6.00нельзя будет проехать по Звенигородскому шоссе, Красной Пресне, Садовому от Баррикадной до Триумфальной площади, Тверской до Моховой, Охотному Ряду, Театральному проезду, Петровке, Мясницкой улице, Лубянскому проезду, Старой и Новой площадям, Маросейке, Китайгородскому проезду, Солянке, Устьинскому проезду, Устинской, Серебрянической, Подгорской, Болотной набережным, Болотной улице, Большому Москворецкому мосту, Васильевскому спуску, Москворецкой улице, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережным, Воздвиженке, Новому Арбату до Новинского бульвара.7 мая в связи с проведением церемонии вступления в должность президента Владимира Путина с 9.00 до 15.00 будут полностью закрыты Ильинка от Старой площади до Ветошного переулка, Москворецкая улица со стороны парка Зарядье. Cтоличный департамент транспорта призывает водителей избегать поездок на машине в центр города или тщательно планировать маршруты.



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