В жилом доме на западе Москвы взорвался газовый баллон

Газовый баллон взорвался на балконе жилого дома на улице 26 Бакинских комиссаров, 3, корпус 3 в районе Тропарево-Никулино на западе Москвы. По предварительной информации, пострадавших нет, произошла разгерметизация баллона, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД.
Разрушений нет, но нарушено остекление балкона, где стоял баллон, уточнил источник агентства в правоохранительных органах. Telegram-канал
Mash со ссылкой на очевидцев сообщает, что рухнула часть фасада дома и несколько балконов. Эта информация пока не подтверждается.
В частности, такие данные опроверг источник агентства "Москва"
в экстренных службах. По его словам, хлопок произошел без последующего возгорания, пострадавших нет. На балконе, где хранился балкон, выбило стекла.