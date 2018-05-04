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В жилом доме на западе Москвы взорвался газовый баллон
3 мая 2018 г. | Время публикации 20:01
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Газовый баллон взорвался на балконе жилого дома на улице 26 Бакинских комиссаров, 3, корпус 3 в районе Тропарево-Никулино на западе Москвы. По предварительной информации, пострадавших нет, произошла разгерметизация баллона, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД.

Разрушений нет, но нарушено остекление балкона, где стоял баллон, уточнил источник агентства в правоохранительных органах. Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщает, что рухнула часть фасада дома и несколько балконов. Эта информация пока не подтверждается.

В частности, такие данные опроверг источник агентства "Москва" в экстренных службах. По его словам, хлопок произошел без последующего возгорания, пострадавших нет. На балконе, где хранился балкон, выбило стекла.
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