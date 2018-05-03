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Минобороны не признает военный городок в Подмосковье, считая его "складом с вещами"
3 мая 2018 г. | Время публикации 15:20
Рубрики: Недвижимость  
 
Moscow-Live.ru
Жители военного городка Чашниково в городском округе Химки Московской области уже несколько лет находятся в неопределенном положении. Минобороны и районная администрация отказываются брать разрушающиеся дома под контроль, так как считают их нежилыми. Об этом пишет mbk.sobchakprotivvseh.ru.

В 1984 году бывшие военные казармы в Чашниково переоборудовали в три общежития. Туда заселили семьи военных и сотрудников строительного управления Московского региона Минобороны России (ФГУП СУ МР). Им обещали квартиры в собственность, если они отработают 10 лет, но этого не случилось. В 2009 году ФГУП стал открытым акционерным обществом, и общежития попали под приватизацию как нежилые здания, хотя их должны были передать муниципалитету.

Несмотря на то, что в суде общежития были снова признаны жилищным фондом, по документам они остались нежилыми. По словам одной из жительниц, в суде представители министерства называли общежития складами, говорят, что они не обязаны "нести ответственность за вещи". "На тот момент нас было 600 "вещей": дети, пенсионеры министерства, сокращенные", - отметила собеседница издания.

Кроме того, жильцы вскоре могут остаться без коммунальных услуг, так как компания-поставщик обанкротилась. Люди и так уже год сами ухаживают за зданиями, где протекают крыши и обваливаются потолки. В самом военном городке нет ни школы, ни поликлиники, ни продуктовых магазинов.

Половина жильцов съехала из общежитий, в освободившихся квартирах живут мигранты из Средней Азии. Жители считают, что ключи им выдает СУ МР. Оставшимся семьям военных - это около ста человек - выезжать некуда. Минобороны не прояснило журналистам, какой все-таки статус у военного городка и собираются ли выселить жильцов. Сами они говорят, что их городком интересуется расположенный поблизости аэропорт Шереметьево.
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