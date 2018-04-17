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В столице вновь запахло сероводородом
3 мая 2018 г. | Время публикации 14:03
Рубрики: Экология  
 
Moscow-Live.ru
Предельно допустимая концентрация формальдегида в воздухе в Москве была превышена в 1,3 раза. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгидромета, превышение нормы концентрации было зафиксировано днем 2 мая в Дмитровском районе. Нормы других опасных веществ превышены не были.

Кроме того, в ночь со 2 на 3 мая автоматические станции контроля воздуха "Мосэкомониторинг" зафиксировали появление в столице запаха сероводорода. "В отдельных районах города в ночные часы был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен", - говорится в сообщении. Мосэкомониторинг не указал абсолютного значения концентрации сероводорода в воздухе. Однако ранее сообщалось, что человек начинает ощущать запах этого газа при его концентрации в воздухе 1,4-2,3 миллиграмма на кубический метр при норме в 0,008 миллиграмма на кубический метр.

В целом степень загрязнения воздуха в столице в прошедшие сутки оценивается как низкая. Кроме того, 3 и 4 мая метеорологические условия в Москве и Московской области будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Напомним, запах гари, в некоторых районах смешанный с запахом сероводорода, москвичи чувствуют с середины апреля, и спать с закрытыми окнами вынуждены даже жители вполне благополучного северо-запада столицы. Экоактивисты утверждают, что причиной всего этого является системный экологический и инфраструктурный коллапс, а информация на сайте Мосэкомониторинга, откуда москвичи черпают информацию, может быть недостоверной.

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