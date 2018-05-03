Гроза и ливни ожидают столицу в выходные, ко Дню Победы температура понизится

Аномальное июльское тепло в Москве продержится до субботы, после чего в столице пройдут сильные дожди с грозами и температура незначительно опустится. Об этом заявил "Интерфаксу"
глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Майская погода известна своей изменчивостью. Вчера среднесуточная температура в Москве была более 19 градусов, что по климату больше, чем в самый жаркий день июля. Конечно, температура будет понижаться, но, тем не менее, температурный фон все равно останется существенно выше многолетних значений", - сказал Вильфанд.
По его словам, до конца дня в столице будет тепло и солнечно. Ночь на пятницу также будет теплой - в самые холодные утренние часы не ниже 9-11 градусов, днем 4 мая - до 25 градусов, без осадков. В субботу, 5 мая, погода начнет меняться: утром ожидается гроза, днем дождь с грозой, плотные облака, ветер до 17 метров в секунду. Тем не менее в столице по-прежнему будет до 25 градусов.
В ночь на воскресенье, 6 мая, дожди продолжатся, не исключены грозы. Днем интенсивность осадков уменьшится, они пройдут только местами, облака начнут уходить. Днем в Москве температура понизится до 17-20 градусов, по области - до 15 градусов. 7 и 8 мая осадков не ожидается, ночью минимум около +9, днем ожидается 15-19 градусов.
Такой же температурный фон, по предварительным данным, ожидается в Москве и в День Победы. Вильфанд отметил, что это на 2-3 градуса выше многолетних значений. "И, опять же, по предварительным расчетам, - небольшой дождь", - сказал синоптик, подчеркнув, что этот прогноз будет уточняться. Авиация, которая разгоняет облака реагентами, по его словам, будет приведена в готовность, однако окончательное решение о ее использовании примут 8 мая.