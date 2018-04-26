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По шесть инспекторов будут следить за соблюдением новых правил поведения в аэропортах
3 мая 2018 г. | Время публикации 19:41 | Последние изменения 23:02
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
По шесть сотрудников Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области с этой недели начнут контролировать соблюдение правил поведения в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковском, сообщил глава ведомства Игорь Тресков. По мере необходимости состав инспекторов будет увеличен.

По словам Трескова, в подразделении работают 70 человек. В пресс-службе областного минтранса "Интерфаксу" уточнили, что поправки в региональный КоАП, закрепляющие штрафы за нарушение правил поведения в аэропортах, вступят в силу через две-три недели. Пока же инспекторы будут проводить с нарушителями разъяснительную работу.

Напомним, в конце апреля Мособлдума ввела ответственность за нарушение правил поведения в Шереметьево, Домодедово и Жуковском. Так, предусмотрены штрафы за сидение на ступеньках и полу, переодевание в туалете, бег по эскалаторам и траволаторам, прослушивание музыки без наушников, перевозку детей на багажных тележках. Также запрещается ставить багаж на сиденье и ступеньки эскалатора. Штрафы для физических лиц достигают 5 тыс. рублей.

В аэропортах ужесточение норм поведения одобрили, в блогах же это вызвало возмущение. Минтранс РФ пояснил, что все изменения направлены на повышение комфорта и безопасности пассажиров. В ведомстве также разъяснили некоторые наиболее резонансные пункты правил: в частности, запрет сидеть на полу и ступенях аэропорта на пассажиров не распространяется.
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