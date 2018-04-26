По шесть инспекторов будут следить за соблюдением новых правил поведения в аэропортах

По шесть сотрудников Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области с этой недели начнут контролировать соблюдение правил поведения в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковском, сообщил глава ведомства Игорь Тресков. По мере необходимости состав инспекторов будет увеличен.
По словам Трескова, в подразделении работают 70 человек. В пресс-службе областного минтранса "Интерфаксу"
уточнили, что поправки в региональный КоАП, закрепляющие штрафы за нарушение правил поведения в аэропортах, вступят в силу через две-три недели. Пока же инспекторы будут проводить с нарушителями разъяснительную работу.
Напомним, в конце апреля Мособлдума ввела ответственность за нарушение правил поведения в Шереметьево, Домодедово и Жуковском. Так, предусмотрены штрафы за сидение на ступеньках и полу, переодевание в туалете, бег по эскалаторам и траволаторам, прослушивание музыки без наушников, перевозку детей на багажных тележках. Также запрещается ставить багаж на сиденье и ступеньки эскалатора. Штрафы для физических лиц достигают 5 тыс. рублей.
В аэропортах ужесточение норм поведения одобрили, в блогах же это вызвало возмущение
. Минтранс РФ пояснил, что все изменения направлены на повышение комфорта и безопасности пассажиров. В ведомстве также разъяснили
некоторые наиболее резонансные пункты правил: в частности, запрет сидеть на полу и ступенях аэропорта на пассажиров не распространяется.