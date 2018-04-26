По шесть инспекторов будут следить за соблюдением новых правил поведения в аэропортах

29 апреля 2018 г. Минтранс пояснил новые правила поведения в аэропортах, показавшиеся москвичам чрезмерно жесткими

В ведомстве отметили, что переодеваться нельзя только в неустановленных для этого местах, а запрет лежать или сидеть на полу, ступеньках и скамейках не распространяется на пассажиров с билетами. А для багажа и детских колясок вместо эскалаторов есть лифты.