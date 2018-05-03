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Повозка с пассажирами опрокинулась в парке "Коломенское", пострадали 5 человек
3 мая 2018 г. | Время публикации 18:21 | Последние изменения 18:37
Рубрики: Происшествия  
 
ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК / ВКонтакте
Конная повозка с пассажирами опрокинулась в московском парке "Коломенское". По предварительным данным, пострадали пять человек. На место вылетели два санитарных вертолета, сообщил РИА "Новости" представитель Московского авиационного центра.

Обстоятельства ЧП выясняются. По данным "Московского комсомольца", повозка врезалась в дерево. Возможно, лошадь испугалась.

Как сообщает издание, все пострадавшие - женщины. Как минимум трое из них - китайские туристки в возрасте от 64, 65 лет и 71 года. Еще одна пострадавшая - 21-летняя россиянка. Всех пострадавших с серьезными травмами госпитализировали в 7-ю горбольницу, НИИ имени Склифосовского и больницу имени Боткина, пишет газета.

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Четверг, 3 мая 2018 г. // Последняя новость 18:21
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