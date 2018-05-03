Повозка с пассажирами опрокинулась в парке "Коломенское", пострадали 5 человек

Конная повозка с пассажирами опрокинулась в московском парке "Коломенское". По предварительным данным, пострадали пять человек. На место вылетели два санитарных вертолета, сообщил РИА "Новости"
представитель Московского авиационного центра.
Обстоятельства ЧП выясняются. По данным "Московского комсомольца"
, повозка врезалась в дерево. Возможно, лошадь испугалась.
Как сообщает издание, все пострадавшие - женщины. Как минимум трое из них - китайские туристки в возрасте от 64, 65 лет и 71 года. Еще одна пострадавшая - 21-летняя россиянка. Всех пострадавших с серьезными травмами госпитализировали в 7-ю горбольницу, НИИ имени Склифосовского и больницу имени Боткина, пишет газета.