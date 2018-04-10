В парке МГУ начались вырубки к ЧМ-2018 под предлогом "защиты от маньяков"

Вокруг территории МГУ, которую планируется обустроить под фан-зону к чемпионату мира по футболу, разгорелся новый скандал. Как сообщается в Telegram-канале
инициативной группы противников фан-зоны, 1 мая в парке МГУ, больше известном как "Большой газон МГУ", начались массовые вырубки для подготовки к чемпионату мира.
"Сегодня "Большой газон" - месиво из земли, взрытой гусеницами трактора, и срубленных веток и кустарников. Подлесок уже уничтожен практически полностью. Видно, что множество рабочих выполнили работу в срочном режиме и устроители бардака совершенно не позаботились о том, чтобы минимизировать ущерб этому островку природы. Как сообщили рабочие, подлесок и кустарники вырубаются под предлогом "защиты от маньяков" гостей фан-зоны чемпионата мира и по личному указанию префекта ЗАО Алексея Александрова. Между тем в подлеске и кустарнике гнездятся птицы, в том числе занесенные в Красную книгу города Москвы. Вырубка кустарника приведет к разрушению их гнезд и гибели птенцов", - отмечают активисты.
Защитники парка отмечают, что ранее гендиректор Оргкомитета-2018 Алексей Сорокин и вице-премьер Аркадий Дворкович "клятвенно заверяли нас" в том, что МГУ не будет нанесено никакого ущерба от проведения фан-зоны: аналогичные обещания содержались и во всех официальных ответах – от директора Москомспорта Николая Гуляева до администрации президента. Между тем формально парк не является территорией МГУ с 2013 года, когда ректор Виктор Садовничий передал территорию парку Горького.
Кроме того, 22 апреля замдиректора Ботанического сада МГУ Александр Раппопорт рассказал о том, что сотрудники ГБУ "Автомобильные дороги" по личному указанию вице-мэра Петра Бирюкова начали вырубать деревья, находящиеся в Ботаническом саду МГУ на Воробьевых горах и мешающие, по мнению рабочих, ремонту этой ограды. "Вице-мэр дал срочное указание отремонтировать обшарпанную ограду главного вуза страны, несмотря на то, что Ботсад является объектом культурного наследия, и любые несанкционированные вырубки не только запрещены, но и являются уголовным преступлением", - отмечают активисты, обращаясь к муниципальным депутатам Гагаринского района и района Раменки с просьбой привлечь внимание полиции, прокуратуры и правительства Москвы к ведущимся вырубкам.
"Ситуация еще раз подтверждает: нельзя верить пустым заверениям чиновников, даже если они занимают посты в Правительстве или Оргкомитете. Рассказы о "рекламе университета", "отсутствии шума", "звукопоглощению" и "минимизации неудобств" в действительности оборачиваются все новыми и новыми разрушениями. Фан-зона должна быть перенесена как можно дальше от Университета вместе с лоббирующими ее лживыми чиновниками", - заключают защитники парка.
Напомним, на прошлой неделе в оргкомитете чемпионата мира по футболу заявили, что по фан-зоне найдено решение, которое "устраивает все заинтересованные стороны"
. Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович сказал, что фан-зону разместят не на территории МГУ, а рядом, а также исключат оттуда объекты, которые планировалось разместить первоначально. Подробностей он не привел.
При этом Дворкович уточнил, что такое решение было найдено якобы после недавней встречи со студентами, требующими переноса фан-зоны. Сами студенты это опровергли: по их словам, никаких новых вариантов расположения фан-зоны на той встрече не обсуждалось. Единственной просьбой студентов был перенос фан-зоны с Воробьевых гор. В результате Дворкович пообещал рассмотреть возможность переноса
, однако по факту студентам дали понять, что никакая другая площадка в Москве для фан-зоны не подходит.
По словам противников фан-зоны, представители оргкомитета ЧМ "манипулируют фактами и выдают за "компромиссное решение" меры, которые были приняты еще в августе 2017 года. В частности, вместимость площадки сократится до 25 тысяч болельщиков, а саму ее всего лишь отодвинут на 300 метров от Главного здания вуза. В знак протеста студенты МГУ и солидарные с ними студенты ВШЭ и МФТИ провели акцию 28 апреля, выстроившись перед главным зданием университета на Воробьевых горах и взявшись за руки
. По оценке СМИ, в акции участвовало около 200 человек.