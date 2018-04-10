В парке МГУ начались вырубки к ЧМ-2018 под предлогом "защиты от маньяков"

28 апреля 2018 г. Студенты взяли в живой щит здание МГУ в знак протеста против фан-зоны чемпионата по футболу (ВИДЕО)

Студенты МГУ и солидарные с ними студенты ВШЭ и МФТИ выстроились перед главным зданием университета на Воробьевых горах, взявшись за руки. По оценке СМИ, в акции участвовало около 200 человек.