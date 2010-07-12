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Рослесхоз: смога 2010 года в Москве этим летом не будет
3 мая 2018 г. | Время публикации 08:51 | Последние изменения 09:39
Рубрики: Экология  
 
Москва, 2010 год | Фото NEWSru.com
Ситуация лета 2010 года, когда Москву заволокло дымом из-за природных пожаров, больше не повторится. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" заявил глава Рослесхоза Иван Валентик.

"Того, что было в 2010 году, быть не может. Торфяники, источавшие дым, который накрывал Москву, обводнены. Так что старые торфяные разработки уже не станут причиной ядовитого дыма", - сказал Валентик, добавив, что в Московской области существенно увеличено финансирование по линии лесного хозяйства и сохранились профессиональные кадры.

По его словам, при возникновении пожаров в соседних регионах, дым может дойти и до Москвы, однако "это будут кратковременные неблагоприятные метеорологические условия до смены направления ветра". "Ветер иногда переносит дым от пожаров на значительные расстояния, и ничего с этим ты не сделаешь: леса будут гореть, к сожалению, люди все равно их продолжают поджигать", - пояснил чиновник.

Напомним, в 2010 году столицу окутал густой смог, что стало причиной повышенного спроса на кондиционеры и вентиляторы. Цена на самые доступные модели выросла в 5-7 раз. А на станциях метро появились коммерсанты, предлагавшие защитные маски от дыма по 50 рублей за штуку, хотя в аптеке они стоят в среднем 5 рублей.

Во все последовавшие летние сезоны продавцы также начали повышать цены на технику, однако кризис 2014 года привел к тому, что москвичи стали отказываться от подобных покупок. Эксперты утверждают, что кризис привил людям культуру экономии, в том числе на холодильниках и даже дезодорантах.
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