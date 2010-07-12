Рослесхоз: смога 2010 года в Москве этим летом не будет

12 августа 2016 г. Кризис заставил москвичей мириться с жарой, экономя на кондиционерах и дезодорантах

Лето - традиционное время роста продаж техники климат-контроля, но не в этот раз. Продавцы кондиционеров, вентиляторов и даже дезодорантов в один голос подтверждают: кризис привил людям культуру экономии.